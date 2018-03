Berlin Mit Hohn, Spott und Kostproben ihrer Heimatdialekte haben Politiker der anderen Bundestagsfraktionen auf einen AfD-Antrag reagiert, Deutsch als Landessprache im Grundgesetz zu verankern.

Der ostfriesische SPD-Abgeordnete Johann Saathoff aus Pewsum (Landkreis Aurich) hielt seine Rede in großen Teilen auf Plattdeutsch. Ein Video seines Beitrags wurde am Freitag bei Facebook tausendfach geteilt. „Meine Muttersprache ist Plattdeutsch“, sagte Saathoff. „Düütsland profitiert daarvan dat wi tosamen wassen int Welt.“ Und zusammenwachsen in der Welt gehe nur, wenn man sich „unnerhollen und verstahn kann“.

Ein Video sehen Sie unter bit.ly/saathoff-plattdeutsch