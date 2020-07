Bundeswehr: 1000 Freiwillige für den Heimatschutz

Berlin Die Bundeswehr will einen neuen „Freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz“ anbieten. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) stellte den Dienst am Donnerstag unter dem Motto „Dein Jahr für Deutschland“ in Berlin vor.

Daneben gibt es weitere Angebote, bei denen vor allem junge Erwachsene einen Dienst für die Gesellschaft leisten können. Ein Überblick über die wichtigen Angebote:

• Freiwilliger Wehr- dienst im Heimatschutz

Mit einem neuen Freiwilligendienst will die Bundeswehr ab April 2021 bis zu 1000 zusätzliche Kräfte rekrutieren. Er soll aus einer siebenmonatigen militärischen Ausbildung und Reservisteneinsätzen in den folgenden sechs Jahren bestehen. Die Aufgabe der neuen Freiwilligen: der Heimatschutz, also Einsätze im Krisen- oder Katastrophenfall wie jetzt bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Er soll den bereits bestehenden Freiwilligendienst der Rekrutierung von Zeit- und Berufssoldaten ergänzen, der nach Aussetzung der Wehrpflicht im Juli 2011 gestartet wurde.

• Bundesfreiwilligen- dienst

Mit der Aussetzung des Wehrdienstes ist auch der Zivildienst entfallen. Dafür hat die Bundesregierung 2011 den Bundesfreiwilligendienst (BFD) ins Leben gerufen. Dieser richtet sich an Frauen und Männer in jedem Alter, die sich ehrenamtlich für das Gemeinwohl in Deutschland einsetzen möchten. Mindestens sind sechs Monate und höchstens 18 Monate Dauer vorgesehen. Im Juni 2020 leisteten 37 140 Menschen einen solchen Dienst. Die Teilnehmer erhalten ein Taschengeld.

• Freiwilliges Soziales Jahr / Freiwilliges Ökologisches Jahr

Auch die in die Hoheit der Bundesländer fallenden beiden Jugendfreiwilligendienste zielen darauf ab, ein am Gemeinwohl orientiertes Engagement zu fördern. Im Unterschied zum BFD richten sich das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) aber speziell an junge Menschen zwischen 16 und 27 Jahre. Anders als beim BFD kann der Dienst im FSJ oder FÖJ auch im Ausland geleistet werden. Etwa 60 000 junge Männer und Frauen arbeiteten vor der Corona-Krise im Rahmen der Jugenddienste. Hinsichtlich Dienstzeit, Taschengeld und Sachbezügen gelten dieselben Vorgaben wie beim BFD.

• Internationaler Jugendfreiwilligendienst

Der IJFD wird vom Bundesfamilienministerium finanziert. 130 Träger bieten rund 3000 jungen Leuten pro Jahr die Möglichkeit, sich für das Gemeinwohl in ausländischen Projekten zu engagieren.

• kulturweit

„kulturweit“ ist der internationale Kultur-Freiwilligendienst des Auswärtigen Amtes in Kooperation mit der Deutschen Unesco-Kommission. Einsatzstellen sind in der Regel Auslandsinstitute von Organisationen der deutschen Kultur- und Bildungspolitik (zum Beispiel Goethe-Institute). Freiwillige müssen zwischen 18 und 26 Jahre alt sein, der Dienst dauert sechs oder zwölf Monate. Seit 2009 haben mehr als 3400 Freiwillige an „kulturweit“ teilgenommen.

• weltwärts

Der vom Entwicklungsministerium getragene Freiwilligendienst „weltwärts“ bietet seit 2008 die Möglichkeit, in Entwicklungsländern bei der Armutsbekämpfung mitzuarbeiten. Freiwillige müssen zwischen 18 und 28 Jahre alt sein. Der Dienst dauert zwischen sechs und 24 Monaten. In den vergangenen zehn Jahren haben mehr als 34 000 junge Menschen teilgenommen.