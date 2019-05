Berlin Die Bundeswehr hat das Training irakischer Streitkräfte angesichts der Spannungen im Mittleren Osten vorerst ausgesetzt. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte am Mittwoch in Berlin, Deutschland orientiere sich dabei an den Partnernationen, die diesen Schritt vollzogen hätten. Es gelte die Regel, dass die Soldaten nicht oder nur aus gutem Grund ihre Lager verlassen. Konkrete Warnungen vor Anschlägen gegen deutsche Ziele gebe es nicht. Hintergrund ist der Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Die Bundeswehr trainiert im Rahmen der internationalen Koalition gegen die IS-Terrormiliz die irakische Armee für den Anti-Terror-Kampf und bildet einheimische Ausbilder weiter. Im Irak sind derzeit rund 160 Bundeswehrsoldaten im Einsatz.