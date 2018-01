Berlin Bundeswehrsoldaten sollen künftig Werte-Unterricht erhalten. Das ist das Ziel einer „Weisung für die politische Bildung im Jahr 2018“, die der „Bild“-Zeitung vorliegt. Danach sollen die Soldaten in den Themen „Würde/Werte“ sowie „Historische Bildung und Tradition“ geschult werden. Damit reagiere Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) auf die jüngsten Skandale in der Truppe. Die Themenauswahl finde „ihren Bezug im aktuellen Geschehen“, heißt es in der Weisung.

Im vergangenen Jahr hatte der Vorwurf rechter Gesinnung unter Bundeswehrsoldaten für Wirbel gesorgt. Unter anderem wurde im April im bayerischen Hammelburg ein unter falschem Namen als syrischer Flüchtling getarnter Bundeswehr-Oberleutnant festgenommen. Der 28-jährige Franco A. sollte einen rechtsterroristischen Anschlag geplant haben, was sich später aber nicht erhärten ließ. Von der Leyen stieß daraufhin eine Kampagne an, die die Bundeswehr klar von der Tradition der Deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg abgrenzen soll.