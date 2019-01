Berlin Die Neue macht gleich richtig Tempo. Annegret Kramp-Karrenbauer will keine Zeit verlieren. Die Große Koalition solle beim Thema Rente jetzt liefern. Noch vor den Landtagswahlen in den neuen Bundesländern müsse die Bundesregierung „ihre Hausaufgaben“ erledigen und vor der Sommerpause ein Konzept für eine Grundrente vorlegen, wie sie bereits im Koalitionsvertrag vereinbart worden war.

Eigentlich liegt die Urheberschaft dafür bei der SPD. Jetzt macht sich die neue CDU-Chefin das Thema zu eigen. Vor allem bei den Rentnerinnen und Rentnern in Ostdeutschland wollen die Christdemokraten so punkten. Gerade in den neuen Ländern erreichten jetzt jene Generationen mit gebrochenen Erwerbsbiografien durch unverschuldete Arbeitslosigkeit nach der Einheit das Rentenalter, heißt es. Hier gehe es darum, wie die Lebensleistung der Menschen bewertet werde, erklärte Kramp-Karrenbauer zum Abschluss der zweitägigen Vorstandsklausur der CDU in Potsdam.

Wie genau das Konzept aussehen soll, welche Vorstellungen die CDU-Chefin hat, das lässt sie jedoch erst einmal offen, kündigt an, dass die Partei dazu eigene Pläne vorlegen werde. Thüringens CDU-Chef Mike Mohring soll bis Ende Januar ein Konzept entwickeln, schlägt eine Grundrente vor, die zehn Prozent über der Grundsicherung liegen und vor allem in Ostdeutschland den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken soll.

Der Auftakt zum Superwahljahr 2019 – erstmals seit 18 Jahren tritt nicht mehr Angela Merkel vor die Kameras, sondern gibt ihre Nachfolgerin den Ton an. Premiere und Zäsur. Die CDU-Vorsitzende schwört ihre Partei auf ihren Kurs ein. Ende der Streitigkeiten, Rückkehr zur Sacharbeit und Blick nach vorn. Die neue Chefin macht Druck, spricht nunmehr von der „Vermessung der CDU“, so als wolle sie die Partei völlig neu ausrichten.

Im Mittelpunkt ihrer Agenda sollen drei Schwerpunkte stehen: AKK will das Wirtschaftsprofil der CDU wieder stärken und so auch ihren Rivalen Friedrich Merz und seine Anhänger mit einbinden. Die Christdemokraten sollen wieder stärker mit dem Thema Innere Sicherheit punkten. Und 30 Jahre nach dem Mauerfall stünden die Erinnerung an die friedliche Revolution und die Wende bei der „Partei der Einheit“ ganz weit oben auf der politischen Tagesordnung, versichert Annegret Kramp-Karrenbauer.

Quälende Streits und Auseinandersetzungen mit der Schwesterpartei CSU sollen zudem der Vergangenheit angehören. Und wie zum Beweis wird in Potsdam am Montag CSU-Vizechef und EVP-Spitzenmann Manfred Weber einstimmig zum gemeinsamen Spitzenkandidaten für die Europawahl gekürt. Schulterschluss im Wahlkampf mit einem gemeinsamen Wahlprogramm – noch eine Premiere bei der Union.