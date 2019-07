Oldenburg

Nwz-Neubau In Oldenburg-Etzhorn Baggerarbeiten für neues Verlagsgebäude haben begonnen

Die NWZ investiert 15 Millionen Euro in Etzhorn. Im Herbst nächsten Jahres soll das neue Gebäude bezogen werden. Danach wird es in der Innenstadt weitere Veränderungen geben – was passiert in der Peterstraße?