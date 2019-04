Berlin Die Einladung und der Termin kommen überraschend. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat eine außerplanmäßige Klausurtagung der Parteiführung kurz nach der Europawahl einberufen. Offiziell soll es bei dem Treffen in Berlin zwar um die aktuelle Steuerschätzung und die Agenda für das zweite Halbjahr 2019 gehen, wie CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Montag versicherte. Doch schon wird munter spekuliert, ob nicht womöglich doch mehr hinter dem Termin steckt. Bereitet sich Kramp-Karrenbauer auf alle Eventualitäten vor?

Eigentlich standen am Montag bei der CDU-Vorstandssitzung im Konrad-Adenauer-Haus Beratungen über Klimaschutz und die mögliche Einführung einer CO2-Steuer auf der Tagesordnung. Doch geriet dies angesichts des Überraschungscoups der Parteichefin in den Hintergrund.

In der Union rechnet man nicht mit einem glänzenden Ergebnis bei der Europawahl am 26. Mai und befürchtet, dass der Koalitionspartner SPD im Falle einer weiteren schweren Wahlschlappe das Regierungsbündnis mit der Union platzen lassen könnte. Die Christdemokraten müssten einen Krisenplan entwickeln, schnell reagieren und entscheiden, wie es weiter gehen soll. Ein Neuanlauf für ein Jamaika-Bündnis mit Grünen und FDP, eine Minderheitsregierung oder vorgezogene Neuwahlen? Ein Ende der Großen Koalition wäre wohl auch das Ende für Kanzlerin Angela Merkel.

Sollte die CDU bei der Europawahl eine schwaches Ergebnis erleiden, dürfte der Ruf in der Partei nach Konsequenzen und einer stärkeren Rolle wie einem Ministeramt für den CDU-Wirtschaftsexperten Friedrich Merz wieder lauter und auch über einen vorzeitigen Rückzug von Kanzlerin Merkel nachgedacht werden. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer bereitet sich schon einmal vor. Erinnerungen an die Hessen-Wahl im Oktober-Wahl 2018 werden wach. Damals hatte Merkel am Morgen danach ihren Rückzug als Parteichefin bekanntgegeben. Allerdings hatte die Regierungschefin versichert, bis zum Ende der Wahlperiode im Amt bleiben zu wollen.

Schien am Wochenende noch eine Einigung der Großen Koalition auf eine CO2-Steuer greifbar nahe zu sein, vertagte die CDU-Spitze eine Entscheidung auf die Zeit nach der Europawahl.