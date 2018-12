CDU legt nach Parteitag zu

Berlin Mit einer Kursänderung will die neue CDU-Führung unter Annegret Kramp-Karrenbauer das Profil der Partei schärfen und die zerstrittenen Lager wieder zusammenführen. „Es wird ein hartes Stück Arbeit, die Enttäuschungen sind da“, sagte der neue CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. Es soll bereits Parteiaustritte enttäuschter Anhänger des früheren Unionsfraktionschefs Friedrich Merz geben. Dieser war Kramp-Karrenbauer in einer Kampfabstimmung über den CDU-Vorsitz auf dem Parteitag in Hamburg knapp unterlegen. Bereits am Mittwochabend gibt es dem Vernehmen nach einen Koalitionsausschuss. Kramp-Karrenbauer kann dann in ihrer neuen Funktion teilnehmen.

Im „Sonntagstrend“ des Emnid-Instituts legte die Union einen Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche zu und kommt jetzt auf 29 Prozent.