Berlin Am Tag drei nach der Entscheidung ist man in der CDU um Schadensbegrenzung bemüht. Unmut und Frust über die Niederlage von Kandidat Friedrich Merz bei der Entscheidung über den Parteivorsitz auf dem Bundesparteitag in Hamburg sind groß. Ausgerechnet Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der noch unmittelbar vor der Wahl selbst offen für Merz geworben und damit für Wirbel in der Partei gesorgt hatte, bemüht sich, die Wogen wieder zu glätten und warnt vor einer Eskalation. „Wer jetzt auf Rückspiel oder gar Rache sinnt, setzt sich ins Unrecht. So geht Demokratie nicht“, mahnt der CDU-Mann die Anhänger des unterlegenen Merz-Lagers zur Fairness und Geschlossenheit.

Beim Wirtschaftsflügel, in den ostdeutschen Landesverbänden und im konservativen Lager der Christdemokraten ist die Enttäuschung nach der Wahl Annegret Kramp-Karrenbauers zur CDU-Chefin groß.

Nach dem denkbar knappen Votum wächst die Sorge in der Parteiführung vor einer noch tieferen und dauerhaften Spaltung der Partei. Jede Menge Protest-E-Mails, Anrufe und erste Parteiaustritte wegen der Wahlentscheidung beunruhigen die CDU-Spitze und die Fraktionsführung.

Neben Schäuble beeilten sich am Montag auch andere CDU-Politiker, den Streit einzudämmen und zu beruhigen. „Es gibt Enttäuschungen. Das verstehe ich sehr wohl“, erklärte CDU-Vizechef Volker Bouffier. Dennoch bestehe kein Grund dafür, „sich in die Schmollecke zu stellen“. Auch Annegret Kramp-Karrenbauer ist um Entspannung bemüht, sendet versöhnliche Signale an die enttäuschten Anhänger von Merz. „Die Unterschiede sind geringer, als man denkt“, erklärt die neue CDU-Chefin und bestreitet die Gefahr einer Spaltung. Weder stehe sie für eine pures „Weiter so“, noch die bei der Wahl unterlegenen Friedrich Merz und Jens Spahn für eine Abwicklung der gesamten Ära Merkel.

Kaum gewählt steht die neue CDU-Chefin vor einer ersten Bewährungsprobe, muss die durch den Machtkampf und das Ergebnis entstandenen Risse kitten und die Partei zusammenhalten. Die CDU-Chefin stellt klar, dass sie kein Ministeramt in der schwarz-roten Regierung anstrebt. Sie sei zur Wahl als Parteichefin angetreten, um für eigenständige Positionen der Union zu stehen. „Dafür brauche ich keine Einbindung ins Kabinett“, erklärte sie am Montag.