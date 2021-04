Vize-CDU-Vorsitzende zur K-Frage: Silvia Breher: Natürlich kann ich mit Markus Söder leben

Berlin /Cloppenburg Die Parteivorsitzenden von CDU und CSU, Armin Laschet und Markus Söder, wollen möglichst noch in dieser Woche den Kanzlerkandidaten der Union festlegen. Das haben die beiden Politiker nach Aussage der stellvertretenden Parteivorsitzenden Silvia Breher bei einer Aussprache am Dienstag in der Unionsfraktion zugesagt. Beide Parteivorsitzenden hätten zugesagt, die Entscheidung gemeinsam zu treffen, sagte Silvia Breher am Abend unserer Zeitung.

Die Fraktion habe ausführlich beraten, sagte die Abgeordnete aus Lindern (Kreis Cloppenburg), „es gab sicher mehr als 50 Wortmeldungen“. In der Mehrheit hätten sich die Kolleginnen und Kollegen für Markus Söder als Kanzlerkandidaten ausgesprochen. „Wobei es keine Abstimmung gab – es handelte sich um ein Meinungsbild.“

Auf die Frage, ob sie mit einem Kanzlerkandidaten Söder leben können, sagte die Bundestagabgeordnete des Wahlkreises Cloppenburg/Vechta: „Das ist doch klar! Beide Bewerber machen einen richtig guten Job. Markus Söder ist ein herausragender Kommunikator, Armin Laschet ist eher der Integrative. Schön dass wir so gute Kandidaten haben.“

Unzufrieden sei sie mit der Hängepartie; die K-Frage müsse so schnell wie möglich entschieden werden, sagte Silvia Breher. Nicht nur sie habe sich gewundert, dass Markus Söder am Sonntag angekündigt habe, es bleibe ohne Groll eine gute Zusammenarbeit, wenn die CDU ihn nicht unterstütze, diese Aussage aber schon am Montag nach dem eindeutigen Votum der CDU für Armin Laschet nicht mehr gegolten habe, sagte die Politikerin.