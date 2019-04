Berlin /Colombo Eine Anschlagsserie auf Kirchen und Luxushotels hat am Ostersonntag Sri Lanka erschüttert, dabei starben mehr als 300 Menschen. Die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) hat sich am Dienstag zu den Bluttaten bekannt, ohne Beweise zu liefern. Das Land ist ein beliebtes Fernreiseziel bei deutschen Urlaubern. Wer vor Ort ist oder eine Reise gebucht hat, stellt sich Fragen. Wichtige Antworten im Überblick:

Wie reagieren

die Veranstalter ?

Für sie bedeute die Situation Krisenmanagement, sagte eine Sprecherin des Deutschen Reiseverbandes. Sie kontaktieren die Urlauber vor Ort und klären, ob es ihnen gut geht. DER Touristik, FTI und Tui teilten mit, dass alle Gäste im Land wohlauf sein. DER hat das Ausflugsprogramm in die Hauptstadt Colombo, in der drei Luxushotels und eine der betroffenen Kirchen stehen, eingestellt.

Kann ich meine Reise kostenfrei stornieren ?

Die meisten Veranstalter bieten an, zeitnah anstehende Reisen kostenfrei umzubuchen oder zu stornieren. Alltours-Kunden können einen Urlaub bis zum 30. April kostenfrei stornieren, wie ein Sprecher erklärte. Bei DER Touristik ist das Abreisedatum die maßgebliche Frist: Trips mit Abreise bis 6. Mai können kostenfrei umgebucht oder storniert werden, hieß es. Tui bietet Urlaubern, die bis 29. April anreisen, eine gebührenfreie Stornierung oder Umbuchung an. Bei FTI gibt es diese Möglichkeit für Anreisen bis einschließlich 28. April, teilte eine Sprecherin mit.

Was schreibt das

Auswärtige Amt im Detail ?

Das Auswärtige Amt rät in seinen aktuellen Reisehinweisen, öffentliche Plätze zu meiden. Doch gerade das Herumreisen im Land ist in Sri Lanka regelmäßig wesentlicher Teil des Urlaubserlebnisses. Aktuell müssten Reisende im ganzen Land, speziell aber rund um Flughäfen, mit Absperrungen und Kontrollen rechnen, heißt es in den aktuellen Hinweisen. Spätestens vier Stunden vor Abreise sollte man am Flughafen eintreffen.