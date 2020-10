Corona: Ab Montag wieder Stillstand

Berlin Angesichts rasant steigender Infektionszahlen haben sich Bund und Länder auf drastische Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens beim Kampf gegen die Corona-Pandemie geeinigt. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten beschlossen am Mittwoch in Berlin ein Paket mit Maßnahmen, die denen im Frühjahr ähneln.

Den Bürgern werden Kontaktbeschränkungen auferlegt. Gastronomie, Kultur- und Freizeiteinrichtungen sollen schließen. Schulen und Kindertagesstätten sowie der Einzelhandel sollen diesmal aber geöffnet bleiben.

Es sei „ein schwerer Tag“, weil alle wüssten, „was wir den Menschen zumuten“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach den Beratungen. Jetzt müsse gehandelt werden, um eine „akute nationale Gesundheitsnotlage“ zu vermeiden, zitierte sie aus dem Beschlusspapier. Die Kurve der Infektionszahlen müsse wieder abflachen.

Die Maßnahmen sollen schon ab Montag (2. November) gelten und für die Dauer des ganzen Monats Bestand haben. Die einzelnen Beschränkungen müssen die Bundesländer jeweils einzeln umsetzen. Thüringen gab bei der Ministerpräsidentenkonferenz zu Protokoll, dass dort der Landtag in die Entscheidung eingebunden werden soll. Auch in Bremen soll die Bürgerschaft noch am Samstag über die neuen Einschränkungen beraten.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte, die Einschränkungen für Gastronomie und den Freizeitbereich seien auch nötig, um Schulen und Kitas geöffnet zu halten. Um dies beizubehalten werde man „alles tun“. Während der Schließung von Betreuungseinrichtungen im Frühjahr seien Gewaltübergriffe gegen Frauen und Kinder dramatisch nach oben gegangen. Dies dürfe nicht wieder passieren.

Corona-Regeln als PDF.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil betonte, in Anbetracht der ernsten Situation seien die von den Ländern und dem Bund beschlossenen Maßnahmen ohne Alternative,

Das Beschlusspapier unterstreicht zudem, dass die harten Maßnahmen jetzt im November dabei helfen sollen, dass in der Weihnachtszeit „keine weitreichenden Beschränkungen im Hinblick auf persönliche Kontakte und wirtschaftliche Tätigkeit erforderlich sind“. Familien und Freunde sollen sich dann wieder treffen können.