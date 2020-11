Corona: Alte und Kranke werden zuerst geimpft

Berlin „Das ist ermutigend!“ Sogar sehr, freut sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Was ihn am Montag so zuversichtlich machte, war die Aussicht, dass ein Impfstoff gegen das Coronavirus in Reichweite zu rücken scheint. Noch aber ist es nicht so weit. Dennoch laufen bereits die Vorbereitungen für bundesweite Impfungen.

• Vorschlag

Klar ist, auch wenn es einen oder mehrere Impfstoffe gibt, so wird davon anfangs viel zu wenig verfügbar sein, um rund zwei Drittel der Bevölkerung zu schützen, wie es sich Spahn idealerweise wünscht. Daher muss früh entschieden werden, wer gegebenenfalls als erster geimpft werden soll. Einen Vorschlag dafür legte eine Arbeitsgruppe vor, bestehend aus der Wissenschaftsorganisation Leopoldina, der Ständigen Impfkommission und dem Deutschen Ethikrat. Die Kriterien, wer vorrangig geimpft werden sollte, sind medizinische, aber auch rechtliche und ethische.

• Priorisierung

Erste Priorität sollen danach Menschen und Personen mit gesundheitlichen Vorbelastungen haben, die ein „signifikant erhöhtes Risiko“ tragen, bei einer Ansteckung schwer oder gar tödlich zu erkranken. Danach werden Mitarbeiter von ärztlichen und ambulanten Einrichtungen als vorrangige Impfkandidaten gesehen, weil sie sich leicht anstecken und als Multiplikatoren wirkten könnten. Als dritte Vorrang-Gruppe werden in dem Vorschlag Personen genannt, die für die Daseinsvorsorge oder die Aufrechterhaltung der staatlichen Ordnung von besonderer Bedeutung sind – wie etwa Polizisten.

• Impfungen

Eindeutig klar ist für die Experten: Die Impfentscheidung muss freiwillig sein. Geimpft werden soll nicht vom Hausarzt, sondern in einem der geplanten 60 Impfzentren im Land. Für Diskussionen mit Datenschützern sorgt allerdings die Forderung, die Covid-19-Impfungen in einer zentralen Datenbank zu erfassen, jedoch ohne Personalisierung.

• Riesige Risikogruppe

Würde man alle Angehörigen von Risikogruppen impfen wollen, wäre anfangs nicht ausreichend Impfstoff vorhanden. Spahn sprach von 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung, die unter diese allgemeine Risiko-Kategorie fielen. Allein die Zahl der Menschen über 60 belaufe sich auf 23 Millionen. Daher sollen nach dem Vorschlag der Experten erst einmal die Personen geimpft werden, bei denen ein „signifikant erhöhtes“ Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf vorliegt.

• Härterer Lockdown?

Trotz der guten Nachricht zum Impfstoff warnte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag zum wiederholten Mal, dass angesichts weiter steigender Infektionszahlen jetzt nicht die Zeit für Lockerungen sei. Eventuell müsse gar noch nachgelegt werden bei den Restriktionen. Darauf, dass die Corona-Infektionszahlen wegen des „Lockdowns Light“ schon in den nächsten Tagen sinken, sollte man nach Angaben der Bundesregierung nicht setzen. „Wir brauchen Durchhaltevermögen“, mahnte auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU).