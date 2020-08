Corona-Demonstrationen: Nur drei Polizisten stoppen den Angriff

Berlin Es sind erschütternde Szenen, Bilder wie man sie im Berliner Regierungsviertel noch nicht gesehen hat. Dutzende Menschen durchbrechen die Absperrungen, stürmen am Samstagabend das Westportal des Reichstages. Es ist der traurige Höhepunkt und die Eskalation der Gewalt an diesem Protesttag in der Hauptstadt, an dem fast 40 000 Menschen gegen die Corona-Beschränkungen demonstrieren. Drei Polizisten stellen sich der Menge mutig in den Weg, verhindern, dass der johlende Mob bis zum Eingang gelangt und womöglich bis in den Bundestag vorgedrungen wäre. Erst als weitere Polizeikräfte herbeieilen und eingreifen, kann die Treppe geräumt, die Menge zurückgedrängt und die Lage entschärft werden.

Nach Polizeiangaben hatten knapp 40 000 Menschen aus ganz Deutschland am Samstag überwiegend friedlich in Berlin-Mitte gegen die Corona-Politik von Bund und Ländern demonstriert. Ein von der Berliner Polizei verhängtes Versammlungsverbot war per Gerichtsentscheid wieder aufgehoben worden. Samstagmittag hatte die Polizei die Versammlung allerdings eigentlich bereits wieder aufgelöst, weil die Auflagen wie Abstand halten und Masken tragen nicht eingehalten worden waren. Viele Demonstranten folgten der Aufforderung jedoch nicht. Die Polizei war mit rund 3000 Kräften ihm Einsatz.

Bilder gehen um die Welt

Demonstranten mit Reichsflaggen und rechtsextremen Symbolen wollen den Reichstag stürmen – Bilder, die um die Welt gehen und die für breites Entsetzen und Empörung sorgen. Politiker von Regierung und Opposition verurteilten die Übergriffe aufs Schärfste. An diesem Montag will sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit am Einsatz beteiligten Beamten treffen.

Wie konnte es dazu kommen, dass Demonstranten die Absperrungen zum Reichstag durchbrachen und das Gebäude beinahe gestürmt hätten? Zuletzt hatte es mehrere Zwischenfälle gegeben, die Fragen nach dem Sicherheitskonzept des Bundestages aufgeworfen hatten. So hatten Greenpeace-Aktivisten Anfang Juli ungehindert ein Transparent am Westportal anbringen können. Im Juni war ein verwirrter Mann auf den Reichstag geklettert, und es hatte einen Brandanschlag auf das Gebäude gegeben.

Konzepte liegen vor

Dabei gibt es Pläne, den Bundestag besser zu schützen. Ein 2,5 Meter tiefer und zehn Meter breiter Graben und ein Sicherheitszaun am Platz der Republik gehören zu einem neuen Sicherheitskonzept, das die Baukommission bereits im Juli 2018 beschlossen hatte. Noch hat der Bau am Reichstag nicht begonnen. Die Fertigstellung ist erst für Mitte 2023 vorgesehen.