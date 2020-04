Corona-Gipfel: Unternehmen setzen auf Neustart

Berlin Wie, vor allem aber, wie schnell soll es mit der Lockerung der im Kampf gegen das Coronavirus verfügten Beschränkungen weitergehen? Was braucht die Wirtschaft an staatlichem Beistand und Unterstützung, um nach der Krise wieder auf die Beine zu kommen? Das waren die zentralen Fragen, über die Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag in einer Videokonferenz mit führenden Vertretern aus Wirtschaft und Gewerkschaften beriet. Entscheidungen fielen nicht.

Das Gespräch war als Teil eines regelmäßigen „Gedankenaustauschs“ geplant, der fortgesetzt werden soll. Hoffnungen auf eine schnellere und umfassendere Aufhebung der vor gut einem Monat verfügten Einschränkungen für etliche Branchen und Betriebe, etwa im Handel oder Gastgewerbe, machte Merkel allerdings keine. „Nein, das hat sie nicht gemacht“, erfuhr unsere Berliner Redaktion aus dem Teilnehmerkreis. Die Kanzlerin habe ihren Kurs einer eher vorsichtigen, behutsamen Lockerung lediglich erläutert und verteidigt. Fakten zu den Inhalten des Gesprächs, dessen Atmosphäre als „sachlich“ beschrieben wurde.

• Einigkeit bröckelt: Die große Harmonie zwischen Merkel und der Geschäftswelt in Fragen der Anti-Krisenpolitik schwindet. „Es gibt inzwischen doch Konfliktstoff“, sagte ein Wirtschaftsvertreter. Die Sorgen vieler Unternehmen seien Merkel vermittelt worden. Die durchweg positive Bewertung ihres Handelns in der ersten Phase nach Ausbruch der Pandemie weicht in Verbänden und Unternehmen einer differenzierteren Beurteilung ihrer aktuellen Politik. Von gegenseitigen Mahnungen ist die Rede. Für die Wirtschaft steht die Forderung nach einem konkreten, ambitionierten Zeitplan zum weiteren schrittweisen Ausstieg aus Schließungen und Verboten im Vordergrund.

• Rettungsschirme: „Ein möglichst schneller Exit für Betriebe aller Branchen und Größen mit strengen Sicherheits- und Hygieneregeln ist essenziell“, sagte der Präsident des Außenhandelsverbandes BGA Holger Bingmann, der an der Konferenz mit Merkel teilnahm, unserer Berliner Redaktion. „Alle Rettungsschirme zusammen können nicht das auffangen, was der Shutdown die Wirtschaft kostet.

• Lockerungen: Merkel dagegen steht bei Lockerungen auf der Bremse. Sie spricht inzwischen vom 6. Mai, an dem vielleicht weitere Öffnungsschritte beschlossen werden könnten. Ursprünglich war erwartet worden, dass es dazu schon am 30. April kommt, wenn sich die Kanzlerin erneut mit den Länder-Ministerpräsidenten abstimmt.

• Weitere Hilfen: Ein Thema des Merkel-Gesprächs mit den Wirtschaftsvertretern waren daher auch „geeignete wirtschaftspolitische Maßnahmen, die helfen könnten, das Wiederanlaufen der Wirtschaft in Deutschland und Europa zu unterstützen.“ Dabei sei es aber nicht um neue sektorale Programme gegangen, wie ein Anreizprogramm für den Autobau, der von der Krise und dazu Strukturproblemen heftig getroffenen Schlüsselindustrie des Landes, hieß es aus Teilnehmerkreisen.