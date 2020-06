Corona-Hilfen: Noch weit von Überschuldung entfernt

Berlin Deutschland steckt tief im Krisenmodus. Immer neue Multi-Milliarden-Pakete werden geschnürt, um die Corona-Pandemie und ihre Folgen zu bekämpfen. Nicht nur viele Bürger, sondern auch Politiker, wie Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus, beschleichen inzwischen mulmige Gefühle angesichts des opulenten Geldausgebens des Staates.



• Es sah schon mal schlechter aus: Von einer akuten Gefahr der Überschuldung kann man für Deutschland sicherlich nicht sprechen. In 2019 war Europas stärkste Volkswirtschaft, erstmals seit vielen Jahren, unter die Marke für die Schuldenquote von 60 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung gekommen. Sie hatte damit neben dem Defizit- auch das Schuldenkriterium des Maastricht-Vertrages für die EU geschafft. Die Corona-Krise hat diesen Erfolg aber schnell zur Makulatur gemacht. Der von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) in aller Eile durch das Parlament geschleuste Nachtragshaushalt von 156 Milliarden Euro katapultierte die Schuldenquote auf gut 75 Prozent hoch. Das neue Konjunkturprogramm wird da noch einiges draufpacken – es geht Richtung 90 Prozent. Ein Rekordwert.

• Am unteren Rand: Gemessen an vielen anderen Ländern – in der EU und global – steht Deutschland bei der Verschuldung noch gut da. Das gilt nicht nur, wenn man das Land am Euro-Schulden-Spitzenreiter Griechenland misst, der seit Jahren mit der 180-Prozent-Marke kämpft, oder an den Italienern, die mit 130 Prozent als große EU-Volkswirtschaft ebenfalls seit Langem deutlich höher lagen. Die Griechen bewegen sich inzwischen durch die Corona-Krise auf die 200-Prozent-Marke zu, die Italiener auf 160 Prozent – laut EU-Kommission. Auch die USA werden 2020 nach IWF-Prognosen oberhalb von 130 Prozent landen. Japan lebt seit Jahren mit Staatsschulden von weit über 200 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung und marschiert 2020 auf gut 250 Prozent Staatsverschuldung zu.

• Grund zur Vorsicht: Irgendwann wird jemand die unvorstellbaren Summen, die Deutschland und viele andere Länder aufgenommen haben, zurückzahlen müssen – es sei denn, die Schulden werden durch eine Mega-Inflation entwertet mit unübersehbaren Folgen für uns alle. Das heißt, dass die heutige Generation die finanziellen Spielräume für künftige Generationen massiv einengt. Es wird zudem die Zeit kommen, in der die Zinsen nicht mehr bei null liegen und zu vernachlässigen sind, sondern wieder zu einem echten Belastungsfaktor für die Haushalte werden. Auch das bedeutet, dass Gelder dann für wichtige andere Aufgaben fehlen werden. Und was geschieht, wenn neue Krisen aufkommen? Man wird nicht immer neue auf die schon bestehenden Schuldenberge draufsatteln können.

• Gute Argumente für Ausgabenprogramme: Nichts zu tun und die Krisenfolgen auszuhalten, ist auch teuer. Mehr Arbeitslosigkeit etwa würde nicht nur für die sozialen Sicherungssysteme dramatische Belastungen bedeuten, sondern auch massiven sozialen Sprengstoff mit sich bringen. Gibt man das Geld dosiert und zielgerichtet aus zur Steigerung der wirtschaftlichen Wachstumskraft des Landes, dann könnte das durchaus das Schuldenproblem auf längere Sicht entschärfen. Denn mit mehr Wachstum könnte man sich Tilgungs- und Zinslasten erheblich leichter leisten.