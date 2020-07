Corona-Krise: Länder setzen sich gegen Bund durch

Berlin Viele Bürger werden aufatmen. Ausreiseverbote für ganze Landkreise oder kreisfreie Städte in Deutschland, in denen es lokal zu einem massiven Anstieg der Corona-Infektionen kommt, wird es nun doch nicht geben – jedenfalls vorerst nicht. Der umstrittene Vorschlag aus dem Kanzleramt, der vor allem in den ostdeutschen Bundesländern, aber auch in Niedersachsen auf massiven Widerstand traf, ist vom Tisch.

Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) kündigte am Donnerstag an: „Wir wollen jetzt noch präziser werden.“ Inzwischen sei man sich einig, bei Beschränkungen „kleinräumig“ vorzugehen. Das betreffe dann Teile von Landkreisen oder auch begrenzte örtliche Cluster, wie es etwa der Fleischbetrieb Tönnies im Kreis Gütersloh darstellte. Zielrichtung sei, Restriktionen nur dort vorzunehmen, wo es unbedingt erforderlich sei.

Komme es zu lokal begrenzten Infektionsherden, dann müsse mit Unterstützung des jeweiligen Landes und der Bundeswehr sehr schnell gehandelt, vor allem getestet werden, unterstrich Braun. Dadurch sollen Beschränkungen, wie Ausgehverbote, auf eine kurze Zeit begrenzt bleiben.

Die Reisezeit rückt darüber hinaus zwei Herausforderungen in den Vordergrund: Die Corona-Verbreitung in Urlaubsgebieten zu vermeiden sowie den möglichen Import von Erkrankungen durch Reiserückkehrer. Rückkehrer aus dem Ausland, die sich zuletzt in definierten Risikogebieten aufgehalten haben, müssen das den zuständigen lokalen Behörden mitteilen und sich 14 Tage lang zu Hause in Quarantäne begeben.