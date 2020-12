Corona-Pandemie: Gesundheitsexperten fordern klare Regeln

Berlin Der Gesundheitsminister dämpft bereits die Erwartungen und rechnet mit Konflikten: Nur drei Millionen Impfstoff-Dosen für Deutschland im Januar, so die enttäuschende Botschaft von Jens Spahn. Auf der anderen Seite aber eine zweistellige Zahl von Impfwilligen – es droht gleich beim Start ein Engpass. Da werde man harte Entscheidungen darüber treffen müssen, wer den Wirkstoff zuerst bekommt und wer noch warten muss, so die Befürchtung des Ministers. Droht Deutschland ein bitterer Kampf um die Corona-Impfung?

Größte Impfaktion

Der Ruf nach einem klaren bundesweiten Konzept und Regeln wird jetzt lauter. Allein in Berlin kalkuliert man mit 900 000 Dosen bei Impfbeginn. Nach der jüngsten Ankündigung des Gesundheitsministers dürften es wohl weitaus weniger werden.

Wenige Wochen noch, dann soll die größte Impfaktion in der Geschichte der Republik starten. Ende des Monats soll der erste Impfstoff in der Europäischen Union zugelassen werden und damit auch in Deutschland zum Einsatz kommen. Doch die lange angekündigte Strategie, der Masterplan für die Massenimpfung, lässt noch immer auf sich warten. In der kommenden Woche will Spahn Ergebnisse präsentieren und für Klarheit sorgen.

Laut dem vorläufigen Entwurf einer „Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung des Bundesgesundheitsministeriums“ sollen vor allem Beschäftigte, Patienten und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen und Kliniken zuerst in einer ersten Welle geimpft werden. Jeder mit festem Wohnsitz soll hierzulande Anspruch auf das Serum haben. Allerdings: Bestimmte Personengruppen werden Vorrang haben.

Erhöhtes Risiko

Dazu gehören Menschen erhöhtem Risiko für schwere oder tödliche Krankheitsverläufe. Außerdem sollen Berufsgruppen zuerst geimpft werden, die „der Daseinsversorgung der Aufrechterhaltung zentraler staatlicher Funktionen“ dienen, wie etwa die Mitarbeiter im Gesundheitswesen, in Kliniken und Alten- und Pflegeheimen. Konkrete Details will der Gesundheitsminister in Kürze präsentieren.

Entscheidend seien die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, heißt es. Die Experten wollen allerdings erst die Zulassung des Impfstoffes abwarten. Dies sei gesetzlich so vorgeschrieben. Die Impfungen werden freiwillig sein. Eine Impfpflicht wird es nicht geben.

Auch in Praxen

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach drängt, fordert mehr Tempo und hält die vorliegenden Daten über die Impfstoffe von Moderna und Biontech für ausreichend, um bereits jetzt zu handeln: Es sei höchste Zeit für die Festlegung der Impfgruppen. Auch der Chef der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, mahnte ein klares Konzept an. Die Öffentlichkeit müsse genau informiert werden. Spahn macht aber auch Hoffnung. Nach dem Engpass zu Jahresbeginn werde es spätestens im Sommer Massenimpfungen geben, versicherte er. Dann werde man auch flächendeckend in Arztpraxen impfen können und nicht nur in den Impfzentren, die bis Mitte Dezember fertig sein sollen.