Corona-Pandemie: Merkel warnt vor akuter Notlage

Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel redet nicht um die Dinge herum. Am Tag eins des „Lockdown Light“ in Deutschland lässt sie keinen Zweifel: Die neuen massiven Kontakt-Beschränkungen und Schließungen von Restaurants und Bars könnten auch noch länger als einen Monat dauern. „Ich möchte heute über den 30. November noch nicht spekulieren, weil wir dazwischen noch eine Etappe haben“, sagt sie am Montag vor der Hauptstadtpresse. Nur wenn sich bis zum nächsten Gipfel mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer am 16. November abzeichne, dass man das Infektionsgeschehen wieder im Griff habe, könne es um Lockerungen gehen.

Dauer der Beschränkung

Wenn aber die Infektionszahlen das nicht hergeben, daran lässt Merkel keinen Zweifel, wird die Phase der drastischen Beschränkungen länger andauern oder gar noch verschärft. Das für sie alles entscheidende Kriterium ist dabei, ob es in den nächsten 14 Tagen gelingt, die Infiziertenzahl von derzeit bundesweit 127,8 Personen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen auf 50 oder weniger zu drücken. „Das ist nun das Ziel, wieder in diese Region zu kommen.“ Diese Marke betrachtet die CDU-Politikerin als die, ab der die inzwischen weitgehend überlasteten Gesundheitsämter wieder in der Lage sind, Infektionswege zurückzuverfolgen und damit die Kontrolle zurückzugewinnen.

Normalerweise geht die Kanzlerin allenfalls einmal im Jahr, im Sommer, vor die Bundespressekonferenz. Doch jetzt ist alles anders. Merkel selbst nennt die Corona-Krise ein „Ereignis, wie es nur einmal pro Jahrhundert“ auftritt. Sie ergreift die Chance, die einschneidenden und nicht unumstrittenen Beschlüsse der vergangenen Woche nach einer Sitzung des Corona-Kabinetts noch einmal zu erläutern. Sie mahnt, appelliert, erklärt. Sie bittet die Menschen um Verständnis, wirbt für Unterstützung ihres Kurses, dringt auf die Einhaltung der Kontakt-Vorgaben. Sie wisse, dass es bei vielen „Zweifel, Skepsis und Ablehnung“ gebe.

Nicht halbherzig

Doch das Virus lasse der Politik keine andere Möglichkeit als die harten Restriktionen. „Sie sind hart, das weiß ich“, sagt sie. Doch es müsse einfach gehandelt werden. „Das Virus bestraft Halbherzigkeit.“ Ob angesichts der aktuellen Entwicklungen das Weihnachtsfest unter den vielfältigen Beschränkungen leiden wird, ist offen. „Diese Entscheidung hängt davon ab, was wir im November hinbekommen“, macht Merkel deutlich. „Es wird ein Weihnachten unter Corona-Bedingungen sein, aber es soll kein Weihnachten in Einsamkeit sein“, machte sie Mut. Sie sehe die Chance, dass es zu Weihnachtsfeiern im größeren Familienkreis kommen kann. Alles hänge allerdings davon ab, dass man die Corona-Pandemie rasch in den Griff bekomme.

Hoffnung auf große ausgelassene Feiern zum Jahreswechsel machte die Kanzlerin nicht. „Dass es die großen, rauschenden Silvester-Partys gibt, das glaube ich nicht.“ Auf alle Fälle stünden der Bevölkerung einige schwere Wochen und Monate im Winter bevor. „Wir werden lange verzichten, auf vieles, was das Leben schön macht“, schwört sie auf harte Zeiten ein. Erst, wenn es Impfstoffe gebe, sehe es anders aus, sagte Merkel.