Coronavirus: Das sind Gewinner und Verlierer der Krise

Berlin Die Kanzlerin ist zurück im Kanzleramt. Angela Merkel hat ihre Quarantäne gesund beendet. War gerade noch von Kanzlerindämmerung die Rede, ist sie jetzt die politische Gewinnerin Nummer eins der Corona-Krise. Das sind die weiteren Gewinner und Verlierer:

Bayerns Ministerpräsident war das eine ums andere Mal vorgeprescht, wenn es um Beschränkungen wie die Schließung von Schulen und Kontaktsperren ging. Die Folge: Seine Beliebtheit hat deutlich zugenommen. Der CSU-Chef gilt inzwischen als möglicher Kanzlerkandidat der Union, lehnt dies aber bisher ab.

Das Kandidatenrennen um den CDU-Vorsitz und die Entscheidung über die Unions-Kanzlerkandidatur sind zwar zurückgestellt und vertagt. Doch nutzt Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet jede Gelegenheit, um sich als Krisenmanager zu präsentieren. Sein Mitbewerber, der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz, war selbst an Covid-19 erkrankt und in Quarantäne. Ohne politisches Amt bleibt er in der Krise im Abseits. Von CDU-Kandidat Norbert Röttgen fehlt jede Spur. In Krisenzeiten schlägt immer die Stunde der Exekutive. Die Opposition hat es schwer. „Alle Regierungsmitglieder, die mit der Corona-Krise direkt zu tun haben, zählen zu den Gewinnern“, lautet das Urteil des Parteienforschers Jürgen W. Falter.

• Scholz/Altmaier

Auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat deutlich an Zustimmung, Popularität und Vertrauen gewonnen. Gemeinsam mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat er ein historisch einmaliges Milliarden-Hilfspaket für Wirtschaft und Arbeitnehmer geschnürt und landet in den Umfragen inzwischen dicht hinter Merkel. Auch Altmaier gewinnt an Zustimmung, galt er doch zuletzt als Wackelkandidat in Merkels Regierung.

• Die SPD-Vorsitzenden

Ganz anders dagegen die neue SPD-Spitze. Die Parteivorsitzende Saskia Esken sorgt mit ihrer Forderung nach einer Corona-Vermögensabgabe selbst in der eigenen Partei für Kopfschütteln. Sie und ihr Co-Vorsitzender Norbert Walter-Borjans spielen beim Krisenmanagement auch mangels Regierungsamt keine Rolle. Während Merkel und die Union in der Wählergunst kräftig steigen, stagniert die SPD. „Die beiden SPD-Vorsitzenden sind fast vollständig in der Versenkung verschwunden. Und wenn sie einmal etwas sagen, dann klingt es oft etwas weltfremd“, analysiert Parteienforscher Falter.

• Spahn/Seehofer

Zu den Gewinnern gehören bisher auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Spahn eilt von Krisenstab zu Krisenstab. 60 Prozent der Bürger sind mit seiner Arbeit zufrieden. Galt Seehofer schon als sicheres Opfer einer Kabinettsumbildung, fängt er sich jetzt wieder, gewinnt an Zustimmung für seinen Kurs harter Einreisebeschränkungen.

• Grünen-Chefs

Gerade noch träumten die Grünen vom Kanzleramt, da verlieren sie in den Umfragen weiter deutlich, liegen nur noch bei 17 Prozent. Und ihr Führungsduo Annalena Baerbock und Robert Habeck spielt in der Corona-Debatte kaum noch eine Rolle. „Die Grünen sind in den Augen vieler Wähler doch eher eine Schönwetterpartei“, erklärt Parteienforscher Falter.

• Andere Parteien

Auch die FDP dringt nicht durch, liegt nur noch bei sechs Prozent und führt in der Corona-Krise ein Schattendasein in der Opposition. Die AfD erlebt eine Talfahrt, liegt mit nur noch neun Prozent unter ihrem Bundestagswahlergebnis und spielt in der aktuellen politischen Debatte zur Corona-Epidemie kaum eine Rolle. „Die Menschen wollen in der Krise Stabilität“, weiß Parteienforscher Falter.