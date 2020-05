Coronavirus: Wirtschaft schickt Notruf an Merkel

Berlin Der Druck auf die Kanzlerin wächst. Die deutsche Wirtschaft schlägt Alarm, sendet einen Notruf an die Bundesregierung und stellt ein Ultimatum. Wenn Bund und Länder am kommenden Mittwoch über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise in einer Videokonferenz beraten, sei es Zeit für einen klaren Exit-Plan.

Die Verbände kritisieren Angela Merkel wegen ihrer vorsichtigen Haltung. Die Regierungschefin warnt angesichts der Infektionszahlen vor zu schneller Rückkehr zur Normalität. Dagegen drängen Wirtschaftsvertreter immer stärker auf einen raschen Kurswechsel und eine klare Exitstrategie.

Klare Appelle

„Heben Sie den Lockdown auf, bevor es zu spät ist“, warnt der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft in einem offenen Brief an die Bundesregierung. Der Indus­trieverband BDI fordert mit Blick auf den nächsten Corona-Gipfel von Bund und Ländern am kommenden Mittwoch einen klaren Plan zum Ausstieg aus den Corona-Beschränkungen. „Unsere Unternehmen wollen und müssen wissen, in welchen Stufen das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben wieder anlaufen soll“, erklärte BDI-Präsident Dieter Kempf und forderte Klarheit nach dem Gespräch der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten am 6. Mai. Jede Woche eines Lockdowns koste die Wirtschaft einen mittleren zweistelligen Milliardenbetrag.

Das Münchener Ifo-Institut hatte den ökonomischen Schaden der Corona-Beschränkungen auf rund 50 Milliarden Euro pro Woche geschätzt. Das Wirtschaftswachstum wird nach den Prognosen von Bundesregierung und Experten in diesem Jahr um sechs bis sieben Prozent einbrechen. Bereits jetzt haben Unternehmen für mehr als zehn Millionen Beschäftigte Kurzarbeit angemeldet.

Merkel und die Länderchefs hatten sich am vergangenen Donnerstag zunächst nur auf wenige behutsame Lockerungen verständigt. Auch Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer spricht sich dafür aus, die Corona-Einschränkungen aufzuheben, wenn die Infektionszahlen stabil bleiben. Zwar sei die anfängliche Vorsicht bei den Lockerungen richtig gewesen, doch jetzt wachse die Ungeduld.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier macht den Unternehmen Hoffnung: „Wir werden jetzt Schritt für Schritt eine klare Perspektive für die Wirtschaft schaffen“, erklärte der CDU-Politiker.

Debatte um Kaufprämie

Besonders hart getroffen durch die Corona-Krise wird die Automobilbranche. Vor dem Gipfel-Gespräch mit der Kanzlerin am morgigen Dienstag hat die Präsidentin des Verbandes der Deutschen Automobilindustrie, Hildegard Müller, eine rasche Entscheidung über mögliche Kaufprämien verlangt. „Es muss zeitnah politisch entschieden werden, damit es eine Klarheit im Markt gibt“, sagte sie. Potenzielle Autokäufer seien derzeit nicht nur wegen der Corona-Krise verunsichert, sondern auch wegen der Ungewissheit über eine mögliche Kaufprämie.

Kanzlerin Merkel hatte sich bereits für wirtschaftliche Hilfen für die Autoindustrie ausgesprochen. Koalitionspartner SPD dagegen lehnt diese bisher mit Verweis auf die Milliardengewinne der Konzerne in den vergangenen Jahren ab. Während die Konzerne auf eine „breite Förderung“ mit Kaufprämien auch für Neufahrzeuge mit Verbrennungsmotor drängen, lehnen die Grünen dies ab, wollen nur den Kauf von Autos mit sauberem Antrieb fördern.

Der Mittelstand der Union fordert „einen klaren Stufenplan“, der allen Wirtschaftsbranchen größtmögliche Planungssicherheit gebe. „Wir brauchen konkret zweierlei: Weitere Hilfen, um das Überleben zu sichern, aber vor allem eine schnelle und zugleich verantwortungsvolle Öffnung“, erklärte der Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Carsten Linnemann, im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion.