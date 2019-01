Berlin „Ein Riesenerfolg“ sei das, schwärmt Horst Seehofer, lobt die Ermittler und ist zufrieden. Kritik an seinem Krisenmanagement und der Arbeit der Sicherheitsbehörden im Fall des Hackerangriffs weist der Bundesinnenminister zurück. Die hätten „sehr rasch, sehr effizient und sehr gut“ gehandelt, versichert der CSU-Chef am Dienstag bei seinem gemeinsamen Aufritt mit dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, und des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm, vor der Bundespressekonferenz und demonstriert Einigkeit. Er gratuliere zu dem Ermittlungserfolg, sagt Seehofer und die Behördenchefs strahlen.

Untätigkeit? Widersprüche? Mangelhafte Informationspolitik? Vorwürfe, die Seehofer nicht gelten lassen will. Stattdessen feiert er vor der Hauptstadtpresse die vorübergehende Festnahme des 20-Jährigen, der die Hackerangriffe und den Datenklau am Montagabend gestanden habe. Nur 48 Stunden habe es gedauert, den mutmaßlichen Täter zu ermitteln. Der Schüler aus Hessen, der noch im Elternhaus lebt, sei Dank der engen Zusammenarbeit der Ermittler von Bund und Ländern bereits am vergangenen Sonntag identifiziert worden. Der junge Mann soll die Daten von 994 Politikern, Prominenten und Journalisten aus Verärgerung über die Betroffenen und deren Äußerungen gehackt und veröffentlicht haben. Wegen eines umfassenden Geständnisses, gezeigter Reue und mangels Haftgründen sei der nicht vorbestrafte Jugendliche schließlich wieder auf freiem Fuß.

„Wir machen in so wichtigen Angelegenheiten also unsere Arbeit“, reagiert der Bundesinnenminister auf die Kritik an ihm und dem Krisenmanagement. Der Schutz der Bevölkerung und Behörden sei „rund um die Uhr“ gewährleistet gewesen und dies „auch auf dem Feld der Cybersicherheit“. Es sei „schön, dass es so funktioniert“, lobt Seehofer sich und seine Ermittler. Doch absolute Sicherheit, die könne man nun einmal nicht versprechen, erklärt der Bundesinnenminister. Veröffentlichte Daten seien bereits umfangreich gelöscht worden, berichtet Seehofer. Vollständig werde dies jedoch wohl nicht gelingen, räumt der Minister ein.

Gut 90 Minuten steht Seehofer mit den Chefs der Sicherheitsbehörden mehr Rede als Antwort, gibt den verantwortungsbewussten Krisenmanager, der erst die Ermittlungen abwarte, nicht vorschnell an die Öffentlichkeit gehe und am Ende „ein geschlossenes Bild“ präsentiere.

Dass ein sogenannter „Kinderzimmertäter“, wie BKA-Chef Münch den 20-jährigen Hacker nennt, lange unbemerkt massenhaft Daten von wichtigen Politikern und Prominenten stiehlt und via Twitter verbreitet, tage- und nächtelang die Sicherheitsbehörden in Atem hält, für einen gewaltigen Daten-Skandal sorgt und eklatante Sicherheitslücken selbst bei Ministern deutlich macht, dürfte auch noch ein politisches Nachspiel haben. Neben dem Bundestagspräsidium wird sich am Donnerstag auch der Innenausschuss des Deutschen Bundestages in einer Sondersitzung mit der Affäre befassen und die Chefs der Sicherheitsbehörden ins Kreuzverhör nehmen. Betroffene Abgeordnete hatten beklagt, erst aus den Medien von dem Datenleck erfahren zu haben und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik kritisiert.