Berlin Der kleine Saal in Berlin-Kreuzberg platzt aus allen Nähten, wer keinen Stuhl bekommen hat, steht am Rand. Etwa 300 Genossen sind an diesem Dienstagabend gekommen, um mit Juso-Chef Kevin Kühnert über die Zukunft der SPD zu diskutieren. Journalisten kritzeln in ihre Notizblöcke, bauen Mikrofone und Kameras auf. Das Medieninteresse an dem Anführer des „Zwergenaufstandes“ ist gewaltig. Kurz nachdem Martin Schulz nur wenige Hundert Meter weiter im Willy-Brandt Haus seinen Rückzug erklären muss, absolviert Kühnert in dem Pavillon eines türkischen Kulturzentrums unbeirrt sein Programm.

Drei Stunden argumentiert und streitet Kühnert, wirbt für ein Nein beim Mitgliederentscheid. Was passiert, wenn die Groko scheitert, würde eine Neuwahl nicht den rechten Rand stärken, könnte die SPD eine Neuwahl überhaupt politisch überleben? Irgendwann platzt dem 28-Jährigen der Kragen: „Wenn wir unsere Politik immer nur auf Angstszenarien ausrichten, dann können wir den Laden schon vor dem Votum zumachen!“

Geschickt grenzt sich Kühnert vor der Basis von der Parteiführung ab. Er habe keine einzige der vielen Kehrtwenden mitgemacht, seine Position immer klar geäußert und beibehalten, auch an den Personaldebatten habe er sich nicht beteiligt. „Es ist schon erstaunlich, dass wir als Jusos jetzt die Stimme der Vernunft in unserer Partei sind“, sagt Kühnert.

Das Publikum, das von neu eingetretenen Studenten über altgediente Genossen bis zu politisch interessierten Parteilosen reicht, klatscht und pfeift. „Die SPD ist am Arsch“, drückt eine elegante ältere Dame aus, was viele hier denken. Sie ermahnt Kühnert: „Wenn du nicht dabei bist, kannst du auch nicht gestalten. Deshalb darf die Partei sich jetzt nicht in der Opposition verkriechen“, ruft sie Kühnert zu, der in Jeans, Pulli und Turnschuhen auf dem improvisierten Podium vor einer SPD-Flagge sitzt, die irgendwer noch kurz vor der Veranstaltung mit extra viel Klebeband an der Wand befestigt hat.

Was Kühnert hier im stickigen Kreuzberger Kulturzentrum gemeinsam mit der Basis aufführt, könnte als Lehrstück für die Partei dienen. Die Genossen zeigen, wie offene politische Debatten geführt werden. Immer wieder scheint es, als hätten die Menschen völlig vergessen, dass Kühnert auch noch da ist. Der sitzt, das Kinn auf die Hand gestützt, schaut zu, wie die Genossen sich leidenschaftlich über Familiennachzug, Renten und die AfD streiten. Zwischendurch wirkt er müde, als wäre er mit den Gedanken irgendwo anders. Es sind anstrengende und aufregende Tage für den Juso-Chef. Aber kaum, dass er das Wort ergreift, ist da wieder eine Präsenz, die das Publikum in seinen Bann schlägt. Stundenlang diskutiert Kühnert mit der Basis. Irgendwann sind die Batterien in den Mikrofonen alle. Egal, davon lässt sich niemand aufhalten, Stunde um Stunde wird hitzig weiter debattiert und gestritten.

Der Juso-Vorsitzende kommt an, zwischendurch erntet er immer wieder begeisterten Beifall. Aber es gibt auch kräftig Gegenwind: „In Bayern haben der SPD auch 60 Jahre in der Opposition nicht geholfen.“ Viele bezweifeln Kühnerts Argumentation: Angela Merkel lehne eine Minderheitsregierung ab. Erneute Jamaika-Verhandlungen seien ausgeschlossen. Der Absturz der Partei wäre besiegelt, käme es zu Neuwahlen. Scheitert die Groko nach den erfolgreichen Koalitionsverhandlungen mit der Union, könne niemand vom SPD-Spitzenpersonal in einem Wahlkampf glaubwürdig Aufbruch und Erneuerung fordern. Viele haben Angst vor dem Absturz in die völlige Bedeutungslosigkeit und dem Aufstieg der AfD.

Einige kann Kühnert überzeugen, andere bleiben skeptisch, wieder andere sagen nach der Veranstaltung, dass ihnen jetzt klar sei, warum sie beim Mitgliederentscheid mit Ja stimmen werden.