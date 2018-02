Berlin Trotz Kritik haben die Regierungschefs der norddeutschen Bundesländer sich in der Debatte um einen zusätzlichen Feiertag im Norden für den Reformationstag ausgesprochen. Das teilten Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und Bremens Regierungschef Carsten Sieling (beide SPD) am Donnerstag während der Ministerpräsidenten-Konferenz in Berlin mit. Die Regierungschefs wollen aber nicht der parlamentarischen Diskussion in den Ländern vorgreifen. Der Reformationstag am 31. Oktober ist in Mecklenburg-Vorpommern bereits gesetzlicher Feiertag.

„Mit der Verständigung auf den 31. Oktober sind wir auf dem Weg zu einem gemeinsamen zusätzlichen Feiertag in Norddeutschland einen wichtigen Schritt weitergekommen“, sagte Sieling, der aktuell Vorsitzender der Konferenz Norddeutschland (KND) ist. „Wir haben verabredet, den gemeinsamen Vorschlag nun in die Debatte unserer Länder einzubringen.“