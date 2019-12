Berlin Ein Jahr, das von Diskussionen um den Klimaschutz geprägt war, geht zu Ende. Was hat sich getan, und worüber wurde nur gesprochen? Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) beantwortete diese Frage am Dienstag aus ihrer Sicht und stellte ihren Jahresbericht 2019 vor.

Einerseits warf einer der beiden Bundesgeschäftsführer, Sascha Müller-Kraenner, der Bundesregierung Ambitions- und Mutlosigkeit vor. Es handele sich um ein verlorenes Jahr. Andererseits lobte er die Einigung über das Klimapaket im Vermittlungsausschuss des Bundestages, wonach etwa der CO2-Preis pro Tonne statt bei zehn Euro nun bei 25 Euro beginnen wird. „Das ist sicherlich ein richtiger Schritt in die richtige Richtung“, sagte Müller-Kraenner.

Kritik an der Organisation kam von CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. Er warf ihr „knallharten Lobbyismus“ vor. Ob Pendler, Landwirte oder Beschäftigte in der Autobranche – kaum jemand sei vor dem „ideologischen Dirigismus“ der Umwelthilfe sicher, sagte er. Weitere Fakten zum Jahresbericht der DUH:

Wie bewertet die DUHden Energiesektor ?

Ein Dorn im Auge der Umwelthilfe sind vor allem Kohlekraftwerke. In diesem Jahr sei kein einziges Kraftwerk dieser Art geschlossen worden, sagte Bundesgeschäftsführer Müller-Kraenner. Hinzu käme: In diesem Jahr habe es den geringsten Ausbau der Windenergie an Land seit mehr als einem Jahrzehnt gegeben. Er kritisierte auch den Import von Flüssiggas und den damit verbundenen Ausbau von Flüssiggas-Terminals. Dies seien „widersinnige Investitionen“, die dem Klimaschutz nichts nützten.

Wie beurteilte die DUHdie Landwirtschaft ?

„Desaströse Grundwasserwerte“ und „Insektensterben“ – die Landwirtschaft sei von der Politik in die Krise getrieben worden, sagte Müller-Kraenner. „Die Trinkwasserqualität zu erhalten, wird immer kostspieliger und aufwendiger.“ Die DUH reichte nach eigenen Angaben Klage für die Einhaltung der Nitrat-Grenzwerte gegen die Landesregierungen NRW und Niedersachsen ein.

Was kritisiert die DUHam Müllaufkommen ?

Der Verpackungsverbrauch hat nach Angaben der DUH in diesem Jahr mit 18,7 Millionen Tonnen einen Höchststand erreicht. Die Umwelthilfe fordert deshalb den Verzicht auf Einweg-Plastikflaschen in staatlichen Einrichtungen – etwa in Schulen, Kindergärten und Ämtern. Im Verpackungsbereich lasse sich enorm viel CO2 einsparen. Als Ziel fordert die Organisation, dass bis spätestens 2021 der Handel und die Getränkeindustrie bei Getränkeverpackungen eine Mehrwegquote von 70 Prozent erfüllen. Diese Quote ist bereits gesetzlich vorgegeben, allerdings ohne einen Verstoß mit Sanktionen zu belegen.

Was sagt die DUH zur sauberen Luft in Städten ?

Die DUH forderte erneut eine Verkehrswende. Im Fokus standen dieses Jahr Stadtgeländewagen, auch SUVs genannt. Ihr Absatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent. Um Dieselautos aus den Städten zu verbannen, kündigte die Organisation an, auch 2020 mit Musterklagen für saubere Luft vor Gericht eintreten zu wollen.