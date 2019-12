Deutschland weist zwei russische Diplomaten aus

Berlin Gut drei Monate nach dem Mord an einem Georgier in Berlin weist Deutschland zwei russische Diplomaten aus. Sie seien mit sofortiger Wirkung zu unerwünschten Personen erklärt worden, teilte das Auswärtige Amt am Mittwoch mit. Die Bundesregierung zieht damit die Konsequenzen aus einer möglichen Verstrickung des russischen Geheimdienstes.

Am 23. August war ein 40 Jahre alter Tschetschene mit georgischer Staatsangehörigkeit in einem Park von hinten erschossen worden. Sein Mörder hatte sich ihm auf einem Rad genähert. Ein Verdächtiger, ein 49 Jahre alter Mann mit russischem Pass, schweigt seit seiner Festnahme.