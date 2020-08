Diakonie bittet um Spenden für Libanon

Berlin Die Diakonie Katastrophenhilfe ruft nach der Explosion im Hafen von Beirut zu verstärkter Hilfe für den Libanon auf. Wegen der schweren Zerstörungen werde sich die Not in dem Land in den kommenden Monaten dramatisch verschärfen, insbesondere die Situation der über eine Million im Land lebenden syrischen Flüchtlinge, warnte die Hilfsorganisation am Mittwoch in Berlin.

„Jetzt ist es an der Zeit, uns ebenso solidarisch mit den Menschen im Libanon zu zeigen, wie sie sich in den vergangenen Jahren gegenüber syrischen Flüchtlingen verhalten haben“, forderte Cornelia Füllkrug-Weitzel, Präsidentin des evangelischen Hilfswerks, zu der Vorstellung des Jahresberichts 2019 am Mittwoch. Kein anderes Land der Welt habe – gemessen an der Einwohnerzahl – so viele Flüchtlinge aufgenommen wie der Libanon.

Sie verwies auch auf die weltweiten Folgen der Corona-Pandemie. Nach wie vor bekämen arme Länder für die Bewältigung der Corona-Folgen nicht die notwendige Unterstützung der internationalen Geber. Bis zum Jahresende könne die Zahl der akut hungernden Menschen in den besonders gefährdeten Ländern von 135 Millionen Menschen auf 265 Millionen ansteigen.

Die Diakonie Katastrophenhilfe hat im vergangenen Jahr 205 Projekte in 37 Ländern unterhalten und dafür etwa 41 Millionen Euro bereitgestellt. Die meisten Mittel seien damals nach Syrien und in die Nachbarstaaten geflossen, hieß es. Die Spendeneinnahmen lagen 2019 mit 23,9 Millionen Euro leicht über denen von 2018 (23,6 Mio. Euro).

Spendenaufruf unter bit.ly/diakonie-libanon