Digitalrat soll die Regierung beraten

Berlin Die Bundesregierung will sich beim Thema Digitalisierung künftig von einer Expertengruppe beraten lassen. Dieser „Digitalrat“ werde ein schlagkräftiges Gremium mit zehn Experten aus der Praxis sein, „die uns antreiben, die uns unbequeme Fragen stellen“, kündigte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an. „Ich bin überzeugt, dass wir insgesamt in unserem Regierungshandeln nur dann mithalten können, wenn wir uns auch immer wieder Rat von außen suchen.“ Die Experten sollten unterschiedliche Themenfelder der Digitalisierung abdecken.

Die FDP befand das für völlig unzureichend. „Nachdem das Instrument einer Staatsministerin für Digitalisierung offenbar auch in den Augen der Kanzlerin nicht ausreicht, soll das nächste Placebo her“, erklärte der Vizevorsitzende der Bundestagsfraktion, Frank Sitta. „Besser wäre ein Digitalministerium mit klaren, weitreichenden Kompetenzen.“