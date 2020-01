Berlin Eltern von kleinen Kindern haben ihn bereits, Eltern von Grundschülern sollen ihn nach Plan der Bundesregierung noch bekommen: einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ihrer Kinder. Er gehört zu den teuersten familien- und bildungspolitischen Vorhaben der Großen Koalition. Bis zu 7 Milliarden Euro Investitionskosten plus laufende Betriebskosten von bis zu 4 Milliarden Euro pro Jahr werden dafür veranschlagt. Er könnte aber günstiger ausfallen als bisher angenommen.

Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) kommt zu dem Ergebnis, dass durch mehr Betreuungsangebote die Erwerbstätigkeit von Müttern und damit zusammenhängend die Einnahmen der öffentlichen Hand steigen würden. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) und DIW-Bildungsexpertin Katharina Spieß präsentierten die Studie am Montag in Berlin.

• Das Ergebnis: Das Arbeitsvolumen von Müttern würde um drei bis sieben Prozent steigen, ließen sich ihre Erwerbswünsche durch ein Ganztagesangebot im Grundschulalter verwirklichen, heißt es in der Studie. Staat und Sozialkassen würden dadurch 1 bis 2 Milliarden Euro mehr einnehmen. Die Gesamtkosten des Ausbaus der Nachmittagsbetreuung würde sich dadurch zwischen rund 30 bis 70 Prozent selbst finanzieren. Die Studie berechnet nur die kurzfristigen Effekte für die öffentliche Hand, erklärten die Autoren. Mittel- und langfristige Effekte, wie die durch positive Lohnentwicklung von Müttern aufgrund kürzerer Unterbrechung der Karriere, könnten nicht berücksichtig werden.

• Die Situation: Etwa die Hälfte aller Grundschüler in Deutschland wird nach Angaben des Bundesfamilienministeriums am Nachmittag betreut. Giffey nimmt aber an, dass die Nachfrage für drei Viertel der Grundschüler besteht. Sie geht von einer Million Nachmittagsplätze aus, die geschaffen werden müssen. Der Bund hat den Ländern im vergangenen Jahr 2 Milliarden Euro für den Ausbau der Grundschul-Ganztagsbetreuung zur Verfügung gestellt. Letztendlich sind die Kommunen dafür zuständig.

• Die Forderungen: Die Studie löse nicht die derzeit bestehenden Finanzierungsprobleme vor Ort, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, unserer Berliner Redaktion. „Wer jetzt bessere Schulen bauen will, die den Anforderungen der Ganztagsbetreuung auch qualitativ genügen und zudem weitere 700 000 Plätze in der Kinderbetreuung schaffen muss, braucht dafür dauerhaft eine auskömmliche Finanzierung.“ Dies sei auf Basis der derzeitigen Zusagen von Bund und Ländern nicht gegeben.

Auch der Deutsche Lehrerverband bezweifelt, dass das Versprechen der Politik zur Qualität der Betreuung umgesetzt werden könne. In den Grundschulen gäbe es bereits massiven Personalmangel, sagte der Präsident Heinz-Peter Meidinger zu unserer Berliner Redaktion.