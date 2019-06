Doppelspitze für türkische Gemeinde

Berlin Die Türkische Gemeinde in Deutschland (TGD) wird weiterhin von einer Doppelspitze geführt. Gökay Sofuoglu und Atila Karabörklü bleiben Bundesvorsitzende; sie wurden beim Bundeskongress in Berlin im Amt bestätigt. Sofuoglu ist auch Vorsitzender der Türkischen Gemeinde in Baden-Württemberg. Er ist seit 2014 Chef des Verbandes, Karabörklü ist seit 2017 sein Co-Vorsitzender. Sofuoglu bezeichnete die Türkische Gemeinde in Deutschland als eine Erfolgsgeschichte. „Wir sind mittlerweile eine wichtige Stimme für die Politik und andere staatliche Institutionen, wenn es um die Gestaltung unserer Einwanderungsgesellschaft geht.“