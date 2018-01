Berlin Für das Jamaika-Aus musste FDP-Chef Christian Lindner schwere Prügel einstecken. Die Kritik von außen ist natürlich auch interessengeleitet. So hoffte die Wirtschaft bei einer Regierungsbeteiligung der Liberalen auf einen wirtschaftsfreundlichen Kurs. Die Bedingungen, die die SPD für eine Neuauflage einer großen Koalition jetzt schon stellt, könnten die Sozialabgaben hoch und Unternehmern die Zornesröte ins Gesicht treiben, etwa die paritätisch finanzierte Bürgerversicherung oder ein höherer Spitzensteuersatz.

Doch irgendwann werden sich die Kritiker des FDP-Ausstiegs wieder einkriegen. Irgendwann wird auch nicht mehr darüber gerätselt, ob Lindner CDU-Chefin und Kanzlerin Angela Merkel von vornerein auflaufen lassen wollte oder ernsthaft sondiert hat. Am nächsten kam wohl FDP-Vize Wolfgang Kubicki der Situation, als er am Ende der vierwöchigen Sondierungen sagte, das Aus der FDP habe sich schon seit zwei Wochen abgezeichnet. Dass Lindner und Merkel nicht sonderlich miteinander können, konnte teilweise bei den Sondierungen beobachtet werden und wird wohl so bleiben.

Entscheidender ist, was mit der FDP jetzt passiert. Dass Lindner aus Jamaika ausgestiegen ist, ist in der Partei gar nicht sonderlich umstritten, auch wenn sich der eine oder andere gerne in der Regierung gesehen hätte und die Inszenierung des Ausstiegs am Abend des 19. Novembers hie und da als laienhaft kritisiert wird, heißt es in der Partei. Es habe durchaus vier, fünf zentrale Punkte gegeben, bei denen in den Sondierungen mit den drei anderen Parteien nichts zusammengegangen sei.

Lindner stichelt indessen gerne, der einer neuen Generation von CDU-Politikern angehörende schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther habe eine Jamaika-Koalition zustande gebracht – im Gegensatz zu Merkel. Günthers Losung: Jede der drei Parteien müsse zwei, drei eigene Leuchtturmprojekte haben, mit denen sie über die ganze Legislaturperiode hinweg strahlen kann.

Bei genauer Betrachtung hatte die FDP aber keine drei Leuchtturmprojekte. Der Abbau des Solidaritätszuschlages wäre bei den Wählern nach vier Jahren möglicherweise verpufft gewesen, die Bildungspolitik mit einer Aufweichung des Kooperationsverbotes von Bund und Ländern hatte nicht funktioniert und die Digitalisierung wollen alle.

Dass nun der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff Parteivize Kubicki beim in der FDP mittlerweile beliebten Merkel-Bashing über den Mund fuhr, zeigt auch eine gewisse Unzufriedenheit mit dem Agieren der Parteispitze – Lindner eingeschlossen.

Lindner hielt den Kreis der liberalen Jamaika-Sondierer bewusst klein – auch, um parteiintern jeden Augenblick die Zügel fest in der Hand zu halten. Leute wie Lambsdorff oder der baden-württembergische FDP-Abgeordnete Michael Theurer standen in der zweiten Reihe und bekamen viele Informationen gar nicht mit. Schon beim Dreikönigstreffen in Stuttgart am kommenden Samstag bietet sich Lindner die Gelegenheit, der FDP-Basis ein Signal auszusenden: Nimmt er Partei und Fraktion mit?