Drohmails: Verdächtiger ermittelt

Berlin Nach einer deutschlandweiten Serie von Mails mit Bombendrohungen und rechtsextremistischen Inhalten hat die Polizei einen Verdächtigen aus Schleswig-Holstein ermittelt. Der Mann stehe im Verdacht, Verfasser zahlreicher Mails unter anderem mit Drohungen an Gerichte und andere Einrichtungen zu sein, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Berlin am Freitag mit.

Kriminalpolizisten durchsuchten demnach am Donnerstagnachmittag die Wohnung des Verdächtigen und beschlagnahmten Computer und Handys. Laut NDR soll die Wohnung in einem kleinen Ort nordwestlich von Hamburg liegen. Der Mann wurde nicht festgenommen. Für einen Haftbefehl lägen bislang keine ausreichenden Beweise vor. Aus Ermittlerkreisen hieß es, er sei psychisch labil. Er soll vor Jahren wegen verschiedener Gewalttaten verurteilt worden sein.