Berlin Der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) wird mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreicht dem 65-Jährigen die Ehrung am Freitag an seinem Berliner Amtssitz im Schloss Bellevue. Gewürdigt werden damit nach Angaben des Bundespräsidialamts de Maizieres Verdienste in zahlreichen Ämtern und Funktionen auf Bundes- wie auf Landesebene.

Zwölf Jahre gehörte der heutige Bundestagsabgeordnete der Bundesregierung an - als Kanzleramtschef, Verteidigungs- und Innenminister. Im März 2018 musste de Maiziere seinen Posten im Zuge der Regierungsbildung für Horst Seehofer (CSU) räumen.

Vor seiner Zeit im Bundeskabinett wirkte der CDU-Politiker viele Jahre in den Landesregierungen von Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. Seine erste politische Anstellung bekam er 1983 als Redenschreiber des damaligen Regierenden Bürgermeisters von Berlin und späteren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker.