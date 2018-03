Berlin Griechenland weigert sich, Flüchtlinge von Deutschland zurückzunehmen, obwohl Athen nach den europäischen Asylregeln für sie zuständig wäre. 2312 Rücknahmeersuchen hat die Bundesregierung 2017 an Griechenland gestellt. Nur in 81 Fällen erklärte sich Athen für zuständig – zurückgenommen wurde kein Einziger. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion hervor, die unserer Berliner Redaktion vorliegt. Die Dublin-Regeln besagen, dass das Land die Verfahren übernehmen muss, in dem der Flüchtling zuerst EU-Boden betreten hat.

In ihrer Antwort beklagt das Bundesinnenministerium die hohe Ablehnungsquote von 95,5 Prozent durch die griechischen Behörden. Warum das Land keinen Dublin-Flüchtling von Deutschland aufgenommen hat, obwohl es sich in 81 Fällen für zuständig erklärte, lässt das Ministerium in der Antwort auf die Linken-Anfrage offen.

Deutschland hat 2017 dagegen 3189 Familienangehörige von in Deutschland lebenden Flüchtlingen von Griechenland übernommen.