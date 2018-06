Berlin Gestern Nachmittag kam es zum Eklat – keine Einigung zwischen Kanzlerin Angela Merkel und Bundesinnenminister Horst Seehofer. Der Streit um die geplanten Zurückweisungen von Flüchtlingen an deutschen Grenzen eskaliert. Der CSU-Chef sagte die geplante Präsentation seines „Masterplans Migration“ kurzerhand ab. Der CSU-Chef pocht darauf, Asylbewerber, die bereits in anderen EU-Ländern registriert oder bereits aus Deutschland ausgewiesen worden sind, an den deutschen Grenzen zurückzuweisen und nicht einreisen zu lassen. CDU-Chefin Merkel lehnt dies weiter ab. „Seehofers Masterplan wird zum Desasterplan der Union“, höhnt Burkard Lischka, innenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion.

Der alte Streit über die Flüchtlingspolitik in der Union bricht mit voller Wucht durch. Droht jetzt eine neue Zerreißprobe zwischen CDU und CSU wie in der Hochphase der Flüchtlingskrise im Herbst 2015?

Die Kanzlerin stellt sich gegen Pläne von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), bereits in EU-Staaten registrierte Flüchtlinge an der Grenze zurückzuweisen. Die Regierungschefin befürchtet für diesen Fall neue Konflikte mit den europäischen Partnern, die Pläne einer gemeinsamen europäischen Asylpolitik erschweren könnten. Ein Kompromiss könne darin bestehen, zunächst auf eine europäische Lösung zur Grenzsicherung und einer gemeinsamen Asylpolitik zu setzen, für die Merkel beim EU-Gipfel Ende Juni werben will.

Gelingt dies nicht, würden dann Seehofers Pläne für eine Zurückweisung umgesetzt, heißt es in Regierungskreisen.

Merkel setzt anders als Seehofer auf eine einheitliche Vorgehensweise in der EU, will ein gemeinsames europäisches Asylsystem schaffen und darüber mit EU-Amtskollegen beim Gipfel im Juni sprechen.