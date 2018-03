Berlin Nächster Rückschlag bei der „nationalen Kraftanstrengung“ zur Integration und Rückführung von Flüchtlingen, die Bundeskanzlerin Angela Merkel vor gut einem Jahr ausgerufen hatte: Trotz erhöhter Prämien sinkt die Zahl der freiwilligen Rückkehrer. Seit Ende letzten Jahres zahlt die Bundesregierung Familien bis zu 3000 Euro Starthilfe für den Aufbau eines neuen Lebens in der alten Heimat. Alleinstehende erhalten bis zu 1500 Euro für die freiwillige Rückkehr.

In den vergangenen drei Monaten haben aber nur 4552 Menschen Deutschland freiwillig verlassen. Im letzten Jahr waren es ohne die zusätzliche Prämie im gleichen Zeitraum noch fast doppelt so viele, teilte das Bundesinnenministerium am Dienstag mit.

Die Union will dennoch an den Zahlungen festhalten. „Wir halten die Rückkehrhilfen weiter für sinnvoll“, sagt Mathias Middelberg (CDU), innenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. Die gesunkenen Zahlen erklärten sich vor allem dadurch, dass es 2016 sehr viele freiwillige Rückkehrer in die Balkanstaaten gegeben habe. Das lasse die aktuellen Angaben schlechter aussehen.

Aber nicht nur die Zahl der freiwilligen, auch die der erzwungenen Abschiebungen ist gesunken. Während 2016 noch 25 375 Menschen abgeschoben wurden, waren es 2017 nur 23 966. Ein Problem bleibt, dass rund 65 000 Ausreisepflichtige geduldet werden, weil sie keine Papiere haben oder ihre Heimatländer Rückführungen behindern.

Die SPD will derweil einen neuen Akzent in der Debatte setzen und fordert unabhängige Beratungen für Flüchtlinge: „Die Zahlen zeigen, dass finanzielle Hilfen bei der freiwilligen Ausreise nur ein Baustein sind“, sagt Burkhard Lischka, innenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion der SPD, im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. Entscheidend sei die Situation vor Ort, die die Rückkehrer erwarte: „Ist die Lage stabil, in welchem Zustand befindet sich lebensnotwendige Infrastruktur, gibt es Arbeit?“ Erst wenn diese Fragen geklärt seien, könne ein Startgeld den Menschen helfen.

Kritik an den Rückkehrprämien kommt von den Linken. Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag: „Dass die Prämien nicht verfangen, kann niemanden verwundern, der sich ernsthaft mit den Fluchtgründen beschäftigt. Die Menschen suchen Schutz vor Krieg, Hunger und Verfolgung – diesen Schutz lassen sie sich nicht abkaufen.“