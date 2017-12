Berlin Die Zahl der abgelehnten Asylbewerber, die zwangsweise oder freiwillig in ihre Heimat zurückkehren, ist gesunken. Im laufenden Jahr gingen laut Innenministerium bis Ende November rund 27 900 Menschen mit Hilfe finanzieller Förderung freiwillig in ihre Heimat zurück. Das waren etwa 20 000 weniger als im gleichen Zeitraum 2016 (47 172). Die meisten Bundesländer schoben in diesem Jahr bislang auch weniger Menschen ab als 2016, wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa in den Innenministerien ergab.

Besonders deutlich war der Rückgang der Abschiebungen in Sachsen, wo sich diese Zahl in den elf Monaten 2017 gegenüber dem Vorjahreszeitraum halbierte. Nennenswert mehr Abschiebungen im Vergleich zum Vorjahr meldeten lediglich Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

Asylbewerber, deren Antrag keinen Erfolg hat, droht eine Abschiebung – zumindest in der Theorie. Wer dem entgehen will, kann freiwillig ausreisen und finanzielle Unterstützung bekommen.

Laut Bundesinnenministerium wurden von Januar bis Ende November knapp 22 200 Menschen aus Deutschland zwangsweise in ihre Heimat zurückgebracht. 2016 hatte es insgesamt knapp 25 400 Abschiebungen gegeben.

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) sagte mit Blick auf den Abwärtstrend in seinem Land, 2016 habe es im Gegensatz zu 2017 viele Sammelabschiebungen gegeben, besonders in die Balkanstaaten. „Das war vor allem auch dank der Einstufung als sichere Herkunftsländer möglich.“ Er forderte eine solche Einstufung auch für die Maghrebstaaten, insbesondere, Marokko, Libyen und Tunesien.

Bei den freiwilligen Ausreisen ging es in Niedersachsen am stärksten bergab. Nach vorläufigen Berechnungen sank ihre Zahl um deutlich mehr als die Hälfte: von insgesamt 10 570 – mit und ohne Förderung – im Jahr 2016 auf 3874 in den ersten zehn Monaten dieses Jahres.