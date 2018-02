Empörung über Krim-Reise

Berlin Eine Reise von acht Landtagsabgeordneten der AfD auf die von Russland annektierte ukrainische Halbinsel Krim sorgt für Aufregung. Die Bundesregierung kritisierte den Besuch am Montag, die Ukraine drohte mit strafrechtlichen Konsequenzen. Die Abgeordneten waren am Samstag über Moskau nach Jalta geflogen. Der Delegation gehören vier Abgeordnete aus Nordrhein-Westfalen, drei aus Berlin und einer aus Baden-Württemberg an. Außerdem ist ein Vertreter der nordrhein-westfälischen Russlanddeutschen in der AfD dabei. EU und Ukraine halten die Annexion der Krim durch Russland für rechtswidrig.