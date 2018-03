Entsetzen über Schul-Mobbing

Berlin Die antisemitischen Äußerungen islamischer Schüler an einer Berliner Grundschule haben Besorgnis ausgelöst. Zudem mehren sich Forderungen nach Konsequenzen. Der Präsident der Kultusministerkonferenz, Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Die Linke), drang auf eine Analyse der antisemitischen Vorfälle. Neben dem Wert der Religionsfreiheit müsse klargemacht werden, dass es für Antisemitismus null Toleranz gebe. Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), forderte die Gesellschaft auf, sich gegen antisemitische Äußerungen zu stellen. Ausgelöst wurde die Debatte durch einen Vorgang an einer Berliner Grundschule. Ein islamischer Schüler hatte ein jüdisches Mädchen angegriffen, „weil es nicht an Allah glaubt“.