Regierung prüft Rückzug der Soldaten aus Nordirak

Berlin /Erbil Nach den iranischen Vergeltungsangriffen auf US-Stützpunkte im Irak prüft die Bundesregierung einen Teilrückzug der in Erbil stationierten Bundeswehrsoldaten. Ein vollständiger Abzug der etwa 100 Soldaten wird nach Angaben aus dem Verteidigungsministerium in Berlin aber noch nicht vorbereitet. „Die Lage bleibt volatil im Irak. Die Bundeswehr ist da extrem wach“, sagte eine Sprecherin am Mittwoch. Nach ihren Angaben erhielten die Soldaten vor dem Angriff eine Warnung, sie blieben laut Verteidigungsministerium alle unverletzt. Aus dem Zentralirak hatte die Bundeswehr ihre Soldaten bereits am Montag ausgeflogen.

Der Iran hatte in der Nacht zum Mittwoch als Vergeltung für die Tötung von General Ghassem Soleimani zwei von US-Soldaten genutzte Militärstützpunkte im Irak angegriffen, darunter eine Basis im Raum Erbil.