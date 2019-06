Berlin Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) steht wegen ihres umstrittenen Videos mit einem Nestlé-Manager in der Kritik. Die Verbraucherorganisation „Foodwatch“ warf ihr am Donnerstag zu große Nähe zu Lebensmittelunternehmen vor. Geschäftsführer Martin Rücker sagte: „Nestlé hat gerade im Bereich Kinderlebensmittel ein völlig unausgewogenes überzuckertes Sortiment.“

Klöckners Ministerium hatte zuvor im Internet ein kurzes Video veröffentlicht, in dem die Ministerin Nestlé dafür lobt, Rezepturen zu ändern. Sie steht dabei mit Deutschland-Chef Marc-Aurel Boersch vor der Kamera. Nach der Veröffentlichung hatte sich in den sozialen Medien im Internet ein Proteststurm über die CDU-Politikerin Klöckner ergossen. Auch Bundespolitiker beteiligten sich an der Kritik. Klöckner wurde vorgeworfen, für Nestlé zu werben und sich von der Industrie vereinnahmen zu lassen.

Rücker sagte nun: „In einer solchen Situation erwarte ich von einer Ministerin, dass sie sich nicht gemein macht mit den Interessen der Unternehmen. Dass sie nicht die Unternehmen bewirbt, sondern dass sie vor allem klarmacht, dass sie die Aufgabe hat, dieses Problem zu lösen“ – gegebenenfalls auch gegen die Unternehmensinteressen. Klöckner und ihr Ministerium verteidigten das Video, die Ministerin nannte Kritiker im Internet „Hatespeaker“ (Hassredner). Die provozierte wiederum Gegenkritik im Netz.

Eine Sprecherin des Ministeriums machte deutlich, dass das Video auch intern für Debatten sorge: „Ja, man tauscht sich darüber aus“. Zur Umsetzung der Strategie für weniger Zucker, Fett und Salz in Lebensmitteln gehöre aber auch, „mit allen Beteiligten zu sprechen“, auch mit Unternehmen. Wenn diese sich verpflichteten ihre Produkte zu ändern, sei das ein Erfolg – und darum sei es gegangen.