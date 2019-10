Berlin Der geplante CO2-Preis fürs Heizen und den Verkehr reicht in den kommenden Jahren lange nicht aus, um alle Klimaschutz-Vorhaben der Bundesregierung zu finanzieren. Das Finanzministerium erwartet dadurch bis 2023 Einnahmen von 18,8 Milliarden Euro – damit wäre nur gut ein Drittel der Gesamtkosten für das geplante Klimapaket von 54,4 Milliarden Euro gedeckt. Am Ende steht unter Haushalt und Ergänzungshaushalt trotzdem eine schwarze Null. Und das, obwohl schon der Haushaltsentwurf, den Finanzminister Olaf Scholz (SPD) vor dem Klimapaket vorgelegt hatte, mit der heißen Nadel gestrickt war.

Für die Finanzierung des Klimapakets will die Bundesregierung nicht nur den neuen CO2-Preis heranziehen. Weiteres Geld soll aus dem schon existierenden CO2-Zertifikatehandel für Energiewirtschaft und Teile der Industrie kommen. Außerdem werden Rücklagen des bisherigen Klima-„Sparschweins“, des Energie- und Klimafonds, genutzt.

Neue Schulden will Finanzminister Olaf Scholz (SPD) im kommenden Jahr erneut nicht machen – obwohl viele fordern, dass er die enorm niedrigen Zinsen für Investitionen ausnutzt. An diesem Mittwoch will die Bundesregierung seine Pläne mit einem Ergänzungshaushalt im Kabinett beschließen. Die Rechnung geht vor allem für diejenigen auf, die Förderprogramme nutzen – etwa für den Kauf von Elektroautos oder den Austausch alter Ölheizungen.

Von 2020 bis 2023 sollen in diesen Topf nach Rechnung der Bundesregierung 18,8 Milliarden Euro aus dem neuen CO2-Preis sowie 12 Milliarden aus dem CO2-Preis der EU fließen. Außerdem sollen rund sechs Milliarden Euro aufgebraucht werden, die ungenutzt im Topf liegen. Andere Klimaschutzpläne, etwa die niedrigere Mehrwertsteuer auf Bahntickets, soll aus dem Bundeshaushalt kommen.