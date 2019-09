Berlin Nicht nur der FDP-Haushaltsexperte Otto Fricke fühlte sich am Dienstag im Bundestag ein Stück weit wie auf einer weiteren SPD-Regionalkonferenz. Denn der da den Entwurf für den neuen Bundeshaushalt 2020 im Deutschen Bundestag einbrachte, war nicht nur der Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Es sprach auch, quasi inoffiziell, der Kandidat für den SPD-Vorsitz Olaf Scholz.

Und dieser nutzte den für seine Verhältnisse ungewohnt leidenschaftlichen Auftritt im Parlament, um ein paar Ausrufezeichen als Sozialdemokrat zu setzen. Schließlich geht es bei dem neuen Bundeshaushalt und der Finanzplanung für die nächsten Jahre praktisch um all das, was auch die um ihre Zukunft ringende SPD derzeit umtreibt: um den Wert oder Unwert der Schwarzen Null im Haushalt, um mehr Investitionen, neue Wohnungen, die richtige Antwort auf eine womöglich heraufziehende Krise und vor allem um den Zusammenhalt in einer auseinanderdriftenden Gesellschaft.

Das Mega-Thema Klimaschutz behandelte Scholz hingegen erst ganz zum Schluss – blieb, was Zahlen und Instrumente angeht, vor dem 20. September, an dem die Koalition ihr Klimaschutz-Konzept beschließen will, eher allgemein. „Jetzt ist es Fünf vor Zwölf“, mahnte er rasches Handeln an. Es gehe um Großes. Das übliche Klein-Klein reiche bei Weitem nicht aus. Deutschland müsse in diesem Bereich wieder weltweit Vorreiter sein und werde das auch schaffen – „weil wir es können“, warb Wahlkämpfer Scholz.

Ohne viel Empathie bekannte sich der Finanzminister zu einer soliden Haushaltspolitik – von einer Schwarzen Null sprach er nicht. Man schaffe mit einer solchen Politik die Spielräume, um in Zeiten, in denen es wirtschaftlich schwächer wird – eine Rezession sieht Scholz nicht – gegensteuern zu können, so argumentierte er. Das Geld dafür habe Deutschland.

Dem Koalitionspartner CDU/CSU passt diese Schwerpunktsetzung offenbar nicht. „Die Schwarze Null ist eine Errungenschaft, wir werden dafür kämpfen“, machte Fraktionsvize Andreas Jung deutlich. Für die Grünen dagegen ist Scholz immer noch ein Investitionsbremser und Verfechter der Schwarzen Null. Der FDP-Haushaltsexperte Otto Fricke hält all das Gerede von der Schwarzen Null ohnehin für eine Scheindebatte. Denn bei Lichte besehen könne Scholz die gar nicht mehr für sich in Anspruch nehmen, weil er sich schon großzügig an den Reserven bediene. Eine rote Null, also.

Der in den Bundestag eingebrachte Entwurf für den Bundeshaushalt 2020 sieht Ausgaben von 359,8 Milliarden Euro vor. Von den Einnahmen in gleicher Höhe sollen 328 Milliarden Euro auf Steuern entfallen. Eine Neuverschuldung ist damit erneut nicht vorgesehen. Investiert werden soll für 40 Milliarden Euro. Der Entwurf wird durch die Ergebnisse des Klimakabinetts vom 20. September vermutlich noch erheblich abgeändert. Auch im parlamentarischen Verfahren sind noch Korrekturen wahrscheinlich.