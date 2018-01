Berlin Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) lehnt die Forderung Bulgariens nach einem schnellen Beitritt zum Schengen-Raum strikt ab. Langfristig sei es zwar wünschenswert, Rumänien und Bulgarien als vollwertige Mitglieder des Schengen-Abkommens aufzunehmen, sagte der CSU-Politiker der „Welt am Sonntag“. Im Schengen-Raum, dem 22 EU-Staaten angehören, gibt es in der Regel keine stationären Personenkontrollen an den Grenzen. Für eine Aufnahme Bulgariens sei es aber eindeutig zu früh, sagte Herrmann. „Der Schengen-Raum darf keinesfalls auf Kosten der Sicherheit der deutschen Bevölkerung größer werden.“ Diese Gefahr sei angesichts „grassierender Korruption und mit Blick auf die großen Probleme der organisierten Kriminalität“ zu groß. Bulgarien dringt seit längerem darauf, in die Eurozone und den Schengen-Raum aufgenommen zu werden.