Berlin Es ist ein starkes Signal. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat seine Europainitiative in Zeitungen in den 28 EU-Staaten veröffentlicht, und auf der Internetseite des Elysée-Palasts ist sie in allen Landessprachen der EU zu finden. Vor den Europawahlen am 26. Mai fordert Macron einen „Neubeginn für Europa“. Seine Formel für die EU lautet: „Freiheit, Schutz und Fortschritt“.

Inhaltlich bleibt manches vage, die Bedeutung liegt im Symbolischen: Eine europaweite Debatte über die Reform der EU anstoßen, und eine Einladung an Bundeskanzlerin Angela Merkel sich daran zu beteiligen. Die Grünen-Abgeordnete Franziska Brantner wird deutlich: „Es ist für Merkel die letzte Chance zu zeigen, dass sie bereit ist, für den europäischen Zusammenhalt etwas zu wagen“, mahnt sie. „Das Schwungrad der Europapolitik steht derzeit in Paris“, räumt Gunther Krichbaum (CDU) ein.

• Macrons Ideen

Schutz ist das zentrale Motiv in Macrons Reformplan. In einer Welt, die durch Globalisierung, Zuwanderung und Digitalisierung dem Wandel unterliegt, müsse Europa Halt und Sicherheit geben. Sichtbarstes Zeichen der Verunsicherung: der Brexit. Macron sieht im Votum für den britischen EU-Austritt „ein Symbol für die Krise in Europa, das nicht angemessen auf die Schutzbedürfnisse der Völker auf die Umwälzungen in der Welt reagiert hat“.

Außengrenzen und Asyl: Macron fordert eine europäische Asylbehörde und einen gemeinsamen Schutz der EU-Außengrenzen. Beides gibt es schon. Zudem dringt Macron auf mehr Solidarität: gemeinsamer Grenzschutz gegen ein gemeinsames Quotensystem für Flüchtlinge.

• Schengen-Reform

Diese bietet ein Reisen ohne Grenz- und Passkontrollen. Macron schlägt eine engere institutionelle Verzahnung vor, etwa durch einen EU-Rat für Innere Sicherheit. Das hatte auch Ungarns Premier Viktor Orban gefordert. Die Union stimmte zu, die SPD übte Kritik. Derzeit nicht konsensfähig, weder in der EU, noch in der Großen Koalition.

• Wahlmanipulationen

In sozialen Medien wie Facebook, Twitter und Instagram kam es vor Wahlen zu Fehlinformationen, etwa vor dem Votum zum Brexit. Macron wünscht eine EU-Agentur zum Schutz der Demokratie. Die Idee stößt in Berlin auf Zustimmung, nur institutionell gibt es Bedenken. „Das Internet ist kein rechtsfreier Raum“, so der CDU-Politiker Krichbaum. „Deshalb ist die Initiative zu begrüßen. Eine neue EU-Agentur braucht es nicht. So ließe sich zum Beispiel das Mandat der EU-Grundrechteagentur ausbauen.“

• Klima und Umwelt

Macron möchte mehr Anstrengungen beim Klimaschutz. Bis 2050 soll Europa klimaneutral sein, also ohne neue Kohlendioxidemissionen auskommen. Der Verbrauch von Pestiziden soll bis 2025 um 50 Prozent sinken, riskant für einen Agrarstaat wie Frankreich. Auch soll die Lebensmittelkontrolle gestärkt werden, um Fleischskandale zu verhindern.