Berlin Entsetzen in Berlin auch am ersten Arbeitstag nach den Gewalttaten in Amberg und Bottrop. „Mit Bestürzung“ habe man beide Taten zur Kenntnis genommen, verurteilte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz. In Deutschland sei kein Platz für Extremismus und Intoleranz, „egal von welcher Seite“, stellte sie klar. Die Bundesregierung werde alles daran setzen, dies kompromisslos zu bekämpfen.

Am Samstagabend hatten im bayerischen Amberg vier junge Asylbewerber aus Syrien, Afghanistan und dem Iran Passanten geschlagen und dabei zwölf Menschen verletzt. In der Silvesternacht hatte ein 50-jähriger Mann in Bottrop sein Auto bewusst in Menschengruppen gesteuert, die überwiegend aus Ausländern bestanden. Acht Menschen wurden dabei verletzt. Die Behörden sprachen von einem „gezielten Anschlag“ eines Einzeltäters aus rassistischen Motiven.

Innenminister Horst Seehofer kündigte nach den Prügelattacken von Amberg Konsequenzen an. Auch die offensichtlich fremdenfeindlich motivierte Amokfahrt von Bottrop habe ihn betroffen gemacht. Beide Fälle gelte es mit Entschiedenheit und Härte zu verfolgen. „Das sind Gewaltexzesse, die wir nicht dulden können“, sagte der CSU-Chef. Asylbewerber, die Gewalttaten begehen würden, müssten das Land verlassen. Sollte das geltende Recht dafür nicht ausreichen, müsse es Gesetzesänderungen geben. Nach den Amberger Übergriffen kommt Bewegung in die Debatte über Abschiebungen.

Der Bundesinnenminister hatte bereits Mitte Dezember ein konsequenteres Vorgehen gegen abgelehnte Asylbewerber angekündigt. Vor allem Straftäter unter ihnen sollten schneller abgeschoben und auch in Gewahrsam genommen werden, damit sie sich der Rückführung nicht entziehen könnten.

„Wir müssen uns diesem Thema nochmals dringend zuwenden. Es geht auch darum, zu verhindern, dass sich Migranten etwa durch Identitätstäuschung und den Verlust der Papiere der Abschiebung entziehen“, hatte der CSU-Chef erklärt. Er plane „ein ganzes Bündel von Maßnahmen“. Dazu gehöre die Streichung von sozialen Leistungen. In wenigen Wochen werde er den Vorschlag unterbreiten, die rechtlichen Grundlagen für Abschiebungen und Rückführungen nochmals zu verschärfen.

Der Grundsatz müsse lauten: Wer asylberechtigt sei, bekomme Schutz. Menschen, die nicht asylberechtigt seien, müssten das Land jedoch wieder schnell verlassen, so Seehofer.

Bund und Länder hatten Anfang 2017 eine „nationale Kraftanstrengung“ bei Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern angekündigt. Die Zahl der Rückführungen stieg jedoch nicht, sondern ging sogar noch zurück, lag 2017 bei knapp 24 000.

Schnelle Konsequenzen fordert auch Innenstaatssekretär Stephan Mayer (CSU): Derartige brutale körperliche Übergriffe und Gewaltexzesse wie in Amberg seien sehr ernst zu nehmen, nicht hinnehmbar und müssten unnachgiebig verfolgt werden. „Wer als Asylbewerber straffällig wird, insbesondere wenn er sich Straftaten gegen Leib und Leben, gegen das Eigentum oder die sexuelle Selbstbestimmung zuschulden kommen lässt, hat sein Gastrecht verwirkt und muss Deutschland umgehend verlassen“, erklärte er.

Das Innenministerium werde einen Vorschlag vorlegen, „wie wir die Regelungen zur Durchsetzung der Ausreisepflicht weiter verbessern und verschärfen“. Vor allem die Regelungen zur Anordnung des Ausreisegewahrsams und der Abschiebehaft müssten effektiver gestaltet werden können.

Die jüngsten Erfahrungen hätten gezeigt, dass es schwer sei, ausreisepflichtige Personen abzuschieben, wenn sie sich nicht zuvor in Abschiebehaft befänden. Mayer sieht auch die Länder gefordert: Sie müssten in diesem Zusammenhang die Anzahl der Abschiebehaftplätze von derzeit bundesweit lediglich etwa 400 deutlich erhöhen.