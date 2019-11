Berlin Es ist soweit: Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat in jedem einzelnen der 16 Bundesländer die Verträge zum Gute-Kita-Gesetz unterzeichnet – angefangen im April in Bremen, zuletzt am Mittwoch in Hessen. Insgesamt 5,5 Milliarden Euro des Bundes können nun bis 2022 an die Länder fließen, damit diese den Kita-Ausbau vorantreiben. Ab 10. Dezember werde ausgezahlt, sagte Giffey am Freitag in Berlin. Sie habe die Verträge an Finanzminister Olaf Scholz (SPD) weitergeleitet, denn nun müsse noch das Finanzausgleichsgesetz geändert werden.

Sie versprach, was Kritiker schon im Vorfeld gefordert hatten – der Bund werde sich bis 2024 an dem Kita-Ausbau beteiligen. Die Länder sollen dadurch langfristig planen können. Welches Bundesland in welcher Höhe gefördert wird, richtet sich nach der Einwohnerzahl. Giffey nannte den Ausbau der Kinderbetreuung eine „nationale Zukunftsaufgabe“ mit vielen Beteiligten. Nicht der Bund fordere dies. „Die Eltern sind die, die bestellen“, sagte sie. Opposition wie Wohlfahrtsverbände allerdings übten heftige Kritik. Die Fakten zum Gute-Kita-Gesetz:

• Wofür das Geld verwendet wird: Die Länder können die Mittel in insgesamt zehn Bereichen für Qualitätsverbesserungen nutzen. Sie können zusätzliche Erzieher einstellen, deren Qualifikation erhöhen, die Kita-Leitung entlasten oder das Angebot ausweiten. Sie dürfen das Geld aber auch einsetzen, um Gebühren zu senken – durchaus mit Zustimmung Giffeys. Rund ein Drittel der 5,5 Milliarden Euro werden nach ihren Angaben für niedrigere Beiträge genutzt. In Mecklenburg-Vorpommern schafft die ehemalige Familienministerin und jetzige Ministerpräsidenten Manuela Schwesig (SPD) die Kita-Gebühren komplett ab. Zudem werden alle Eltern bundesweit von Beiträgen befreit, sofern sie Wohngeld, einen Kinderzuschlag oder Sozialleistungen beziehen.

• Was Kritiker sagen: Die Länder verwenden zwar einen Großteil der Mittel für die Betreuungsverbesserung – laut Giffey zwei Drittel der Bundesförderung. Die familienpolitische Sprecherin der Grünen, Katja Dörner, nannte das Gesetz dennoch eine „verpasste Chance“. Sie forderte, die Betreuungsqualität in den Kitas in den Mittelpunkt zu stellen, etwa durch mehr Erzieher. Auch aus der FDP kam Kritik. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Katja Suding forderte ebenso, die Mittel „vollständig in die Qualität der frühkindlichen Bildung zu investieren“. Auch Wohlfahrtsverbände sind skeptisch. Der Verband der katholischen Tageseinrichtungen für Kinder schlug vor, die Vergabe der Mittel künftig an verbindliche Qualitätsstandards zu binden.

• Was die Ministerin sagt: Was die Bundesfamilienministerin zu der Kritik sagte: Franziska Giffey verteidigte am Freitag in Berlin, dass die Mittel auch für die Beitragssenkung verwendet werden dürfen. „Es ist eine Frage, wie schaffen wir in Deutschland ein Angebot, das für alle zugänglich ist.“