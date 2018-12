Berlin Die Bundesfamilienministerin wird laut, leidenschaftlich, fast inbrünstig: Ja, ihr Förderprogramm sei nicht riesig und ja, es sei auch erstmal befristet. Aber sie fange wenigstens an, sagt Franziska Giffey (SPD) am Dienstag – und andere müssten jetzt nachziehen.

Die Ausgangssituation ist kritisch: Deutschlands Kitas gehen die Erzieher aus. Einer Studie zufolge werden bis 2030 fast 200 000 Fachkräfte in Kindergärten und Grundschulen fehlen. Schlechte Bezahlung in der Ausbildung und zu wenig Aufstiegschancen seien Gründe dafür, sagt Giffey. Um den Beruf interessanter zu machen, hat sie ein Förderprogramm aufgelegt. Das Ziel: „Es muss attraktiver werden, eine Ausbildung anzufangen, sie abzuschließen und im Beruf zu bleiben.“

• AUSBILDUNGSVERGÜTUNG

Derzeit bekommt nicht einmal jeder fünfte Erzieher-Azubi während der Ausbildung Geld, teils müssen sie sogar noch Schulgeld zahlen. In anderen Berufen werden Azubis besser bezahlt, deshalb entscheiden sich viele, die eigentlich interessiert wären, dann doch gegen die Erzieher-Ausbildung. Giffey will, dass mehr Erzieher-Azubis vergütet werden. Der Bund fördert in zwei Jahrgängen 5000 Fachschüler: Im ersten Ausbildungsjahr bekommen sie 1140 Euro brutto, im zweiten 1202 Euro, im dritten 1303 Euro. Das Geld kommt aber nur im ersten Ausbildungsjahr komplett vom Bund. Im zweiten Jahr müssen die Träger 30 Prozent, im dritten Jahr 70 Prozent zuschießen.

• AUSBILDUNGSQUALITÄT

Die Betreuung der Azubis in den Kitas soll besser werden, damit weniger angehende Erzieher ihre Ausbildung abbrechen. Dafür sollen mehr Mentoren ausgebildet werden. Der Bund übernimmt Fortbildungskosten und finanziert auch, dass die Mentoren Zeit für diese Aufgabe bekommen.

• AUFSTIEGSBONUS

Fast jeder vierte Nachwuchs-Erzieher steigt in den ersten fünf Jahren aus dem Beruf aus. Das liegt laut Giffey auch an mangelnden Aufstiegschancen. Erzieher im öffentlichen Dienst verdienen als Einstiegsgehalt derzeit rund 2680 Euro brutto im Monat. Giffey kündigt einen Aufstiegsbonus von bis zu 300 Euro an, wenn sie besondere Aufgaben übernehmen.

• DAS GELD

Von Mitte 2019 bis 2022 will der Bund für diese Maßnahmen rund 300 Millionen Euro investieren. Das Geld gibt es zusätzlich zu den 5,5 Milliarden Euro aus dem sogenannten Gute-Kita-Gesetz. Doch es ist klar, dass damit nicht so viele Erzieher gefördert werden können, wie man eigentlich bräuchte. Giffey setzt deshalb darauf, dass Länder und Kommunen zusätzliche Beiträge leisten. Im Bundeshaushalt sind für 2019 nur 40 Millionen Euro für das Programm vorgesehen. Der Rest muss noch bewilligt werden.