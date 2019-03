Berlin Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat ihre Pläne zur Reform des Unterhaltsrechts verteidigt. „Klar ist doch, dass sich die Realität verändert. Das Rechtssystem nach dem Motto ,Einer betreut, einer zahlt’ ist nicht mehr zeitgemäß. Immer öfter wollen beide Eltern Verantwortung übernehmen und stoßen auf Hürden, zum Beispiel im Steuer- und Melderecht“, sagte die Ministerin im Interview der „B.Z. am Sonntag“.

Die gesetzlichen Regelungen entsprächen oft nicht dem, was sich viele Eltern wünschten und was den Interessen der Kinder am besten entspräche. „Eine Neuregelung darf natürlich nicht dazu führen, dass sich Alleinerziehende sorgen müssen. Da werden wir keine vorschnellen Regelungen treffen“, versicherte Giffey.

Die Familienministerin hatte für einen Vorstoß, engagierte Väter von Trennungskindern bei den Unterhaltszahlungen zu entlasten, teils heftige Kritik geerntet. „Es ist ein hochemotionales Thema, und wir sprechen darüber, wie wir Dinge verbessern können für Eltern, die gemeinsam getrennt erziehen“, sagte sie nun. Giffey hatte damals gesagt, es gehe nicht an, „dass der Vater weiterhin den vollen Unterhalt zahlen muss, auch wenn das Kind viel Zeit bei ihm verbringt und sogar ein eigenes Zimmer bei ihm hat.“

Sie finde es richtig, Trennungseltern auch steuerlich zu entlasten, ergänzte Giffey am Wochenende. „Sie haben zwei Wohnungen, zwei Haushalte, oft doppelte Ausstattung fürs Kind. Moderne Familienpolitik muss darauf reagieren.“ Es werde viel dafür getan, dass sich beide Elternteile stärker in die Erziehung einbringen könnten. „Und wenn sie sich trennen, sollten wir ihnen auch keine Steine in den Weg legen.“