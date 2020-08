Fdp: Lindner serviert Generalsekretärin ab

Berlin Es war ein bis zuletzt heftig geführter, aber letztlich chancenloser Kampf von Linda Teuteberg um ihren Posten als FDP-Generalsekretärin. Am Schluss machte Christian Lindner klar: Der Chef sucht sich seine Generalsekretärin oder seinen Generalsekretär selbst aus. Und der soll ab dem Parteitag im September Volker Wissing heißen. Der ist bis März nächsten Jahres auch noch Wirtschaftsminister und Vize-Regierungschef in Rheinland-Pfalz. Er kann laut Lindner also beides – Regieren und Wahlkämpfen.

Außerdem brauche die FDP jetzt, in der Corona-Krise, einen ausgewiesenen Wirtschafts- und Finanzfachmann. Denn spätestens im Herbst würden immer mehr Bürgerinnen und Bürger deswegen um ihre Existenz bangen müssen.

In Krisenzeiten

Die Argumentation Lindners ist nachvollziehbar. Doch einige sehen in Teuteberg auch ein Bauernopfer. Die Umfragewerte lagen Anfang des Jahres und damit vor der Krise noch bei fast 10 Prozent, zurzeit liegen sie bei 5 bis 7 Prozent. Nicht alle führen diese Entwicklung allein auf Teuteberg zurück, davon abgesehen, dass es eine Oppositionspartei in Krisenzeiten ohnehin schwer hat. Sie sei zwar eher zurückhaltend und könne nicht draufhauen, was für eine Generalsekretärin einer in der Opposition dahindümpelnden Partei nicht unbedingt gut sei. An dieser Entwicklung dürfte aber auch Lindner seinen Anteil haben.

Die gravierendste Fehleinschätzung unterlief der FDP-Spitze im Februar bei der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen – noch vor der Corona-Krise. Da war nicht nur Lindner am Werk, sondern auch sein Parteivize und stellvertretender Bundestagspräsident Wolfgang Kubicki. Sie fielen Thomas Kemmerich, als sich dieser ganz offensichtlich mit Hilfe der AfD in den Regierungschefsessel hieven lassen wollte, nicht nur nicht in den Arm, zum Teil wollten sie regelrecht ausloten, wie die Reaktionen sind.

Die waren nicht gut, ja verheerend. Lindner musste sich einem Vertrauensvotum stellen. Der Partei haftet das immer noch an – die Liberalen seien zu weit nach rechts gerückt, so ein Vorwurf. Für eine Bürgerrechtspartei kein gutes Aushängeschild.

Befreiungsschlag

Dies wiederum ist denjenigen in der Partei besonders aufgestoßen, die schon lange damit hadern, dass Lindner nicht in der Lage ist, das Parteispektrum breiter anzulegen. Viele beklagten schon kurz nach dem grandiosen Wiedereinzug in den Bundestag, dass nur Lindner als FDP wahrgenommen werde und dass er eine ausgeprägte Neigung zur Kontrolle in Partei und Fraktion habe. Lindner beteuert dagegen immer wieder, dass er anderen auch Platz mache. Der Wechsel im Amt des Generalsekretärs kann also auch als Versuch eines Befreiungsschlages gesehen werden.